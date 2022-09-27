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大大寬頻慈善基金會董座戴永輝 將針對傳播產業提建言

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

有線電視及寬頻業者大豐有線電視（6184）與旗下關係企業共同成立「大大數位慈善基金會」，明(28)日至30日與TLPGA台灣女子職業高爾夫協會舉辦將舉辦為期三天的「大大數位女子公開賽」賽程。大大數位慈善基金會董事長戴永輝今天參加賽前記者會和相關活動。戴永輝曾任大豐電董事長，主打北部地方有線系統台業務，並跨足高雄，戴永輝表示，現在大豐電旗下各系統台積極提升基礎網路建設實力，專攻寬頻產品服務，並引入多種串流影音服務，增加消費者視聽多元性。

本月15日大豐電與TBC台灣寬頻通訊宣布推出共同品牌「大大寬頻」，期許未來雙方以累積已久的網路品質及使用者高滿意度為基礎，推出全方位的數位商品，持續擴大品牌影響力。戴永輝也指出，近期在經濟、產業的面向上，將贊助各項與科技產業升級、培育數位人才相關的論壇事務與活動，偕同社會大眾對政府提出建言，促進社會、國家的進步與和諧。

有線電視 高爾夫 台積

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