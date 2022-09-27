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大大數位慈善基金會投身公益 舉辦大大數位女子高球公開賽

經濟日報／ 記者黃晶琳／即時報導
有線電視及寬頻業者大豐有線電視與旗下關係企業於今年共同捐贈成立之「大大數位慈善基金會」，將於9月28日至30日與TLPGA台灣女子職業高爾夫協會舉辦為期3天54洞的「大大數位女子公開賽」賽程。圖／大大數位提供
有線電視及寬頻業者大豐有線電視與旗下關係企業於今年共同捐贈成立之「大大數位慈善基金會」，將於9月28日至30日與TLPGA台灣女子職業高爾夫協會舉辦為期3天54洞的「大大數位女子公開賽」賽程。圖／大大數位提供

有線電視及寬頻業者大豐有線電視（6184）與旗下關係企業於今年共同捐贈成立之「大大數位慈善基金會」，將於9月28日至30日與TLPGA台灣女子職業高爾夫協會舉辦為期3天54洞的「大大數位女子公開賽」賽程。

大大數位慈善基金會今(27)日在林口東華高爾夫球場率先舉行賽前記者會與18洞的職業業餘配對賽，現場高手雲集，「大大數位慈善基金會」董事長戴永輝特別蒞臨現場為這場體育盛宴揭開序幕。

戴永輝董表示，「在高球領域，我們曾經有過世界第一，我們也堅信只要給我們的選手最好的舞台磨練，這不會只是曾經！」

戴永輝曾擔任大豐電董事長，以有線電視服務深耕北部地方20餘年，並跨足高雄，近年大豐旗下各系統積極提升基礎網路建設實力，專攻寬頻產品服務，深獲消費者好評。

近期大豐電與TBC台灣寬頻通訊宣布推出共同品牌「大大寬頻」，以「大大」二字，寓意為「遠遠超出期待」，期許未來雙方以累積已久的網路品質及使用者高滿意度為基石，推出全方位的數位商品，持續擴大品牌影響力。

在品牌發展的同時，大豐電表示，對回饋社會同樣不遺餘力，在過去疫情嚴峻時，率先號召企業捐款，積極馳援物資，實踐在地企業的社會責任。

今年度，大豐電秉持「取之於社會，用之於社會」的理念與關係企業一同成立「大大數位慈善基金會」。基金會成立的宗旨及目標除了推廣及贊助公益性的社會福利事務外，也將藉由舉辦各項運動賽事及活動，培養體育人才、提升國際競爭力。

大大數位慈善基金會表示，更重要的是，在經濟、產業的面向上，我們會贊助各項與科技產業升級、培育數位人才相關的論壇事務與活動，偕同社會大眾對政府提出建言，促進社會、國家的進步與和諧。

「大大數位慈善基金會」對於基金會的發展格外用心，特別邀請知名主持人謝震武律師、美商摩根大通集團(J.P.Morgan)亞太區副主席錢國維先生、前鴻海集團副總裁呂芳銘先生，以及台北萬豪酒店常務董事劉恆昌先生等社會賢達擔任基金會董事，共同對公益活動及產業人才培養付出一份心力。

大大數位慈善基金會表示，「本次賽事是我們首度與TLPGA合作，邀請國內外女子高球好手一同共襄盛舉，希望在後疫情時代來臨之際，透過資源運用舉辦運動賽事，激活社會動能、鼓勵公眾參與，進而達成正向及善的循環。

有線電視及寬頻業者大豐有線電視與旗下關係企業於今年共同捐贈成立之「大大數位慈善基金會」，將於9月28日至30日與TLPGA台灣女子職業高爾夫協會舉辦為期3天54洞的「大大數位女子公開賽」賽程。圖／大大數位提供
有線電視及寬頻業者大豐有線電視與旗下關係企業於今年共同捐贈成立之「大大數位慈善基金會」，將於9月28日至30日與TLPGA台灣女子職業高爾夫協會舉辦為期3天54洞的「大大數位女子公開賽」賽程。圖／大大數位提供
「大大數位慈善基金會」董事長戴永輝。圖／大大數位提供
「大大數位慈善基金會」董事長戴永輝。圖／大大數位提供

有線電視 疫情 高爾夫

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