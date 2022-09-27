大大數位慈善基金會投身公益 舉辦大大數位女子高球公開賽

由有線電視及寬頻業者大豐有線電視（6184）與旗下關係企業於今年共同捐贈成立之「大大數位慈善基金會」，將於9月28日至30日與TLPGA台灣女子職業高爾夫協會舉辦為期3天54洞的「大大數位女子公開賽」賽程。

大大數位慈善基金會今(27)日在林口東華高爾夫球場率先舉行賽前記者會與18洞的職業業餘配對賽，現場高手雲集，「大大數位慈善基金會」董事長戴永輝特別蒞臨現場為這場體育盛宴揭開序幕。

戴永輝董表示，「在高球領域，我們曾經有過世界第一，我們也堅信只要給我們的選手最好的舞台磨練，這不會只是曾經！」

戴永輝曾擔任大豐電董事長，以有線電視服務深耕北部地方20餘年，並跨足高雄，近年大豐旗下各系統積極提升基礎網路建設實力，專攻寬頻產品服務，深獲消費者好評。

近期大豐電與TBC台灣寬頻通訊宣布推出共同品牌「大大寬頻」，以「大大」二字，寓意為「遠遠超出期待」，期許未來雙方以累積已久的網路品質及使用者高滿意度為基石，推出全方位的數位商品，持續擴大品牌影響力。

在品牌發展的同時，大豐電表示，對回饋社會同樣不遺餘力，在過去疫情嚴峻時，率先號召企業捐款，積極馳援物資，實踐在地企業的社會責任。

今年度，大豐電秉持「取之於社會，用之於社會」的理念與關係企業一同成立「大大數位慈善基金會」。基金會成立的宗旨及目標除了推廣及贊助公益性的社會福利事務外，也將藉由舉辦各項運動賽事及活動，培養體育人才、提升國際競爭力。

大大數位慈善基金會表示，更重要的是，在經濟、產業的面向上，我們會贊助各項與科技產業升級、培育數位人才相關的論壇事務與活動，偕同社會大眾對政府提出建言，促進社會、國家的進步與和諧。

「大大數位慈善基金會」對於基金會的發展格外用心，特別邀請知名主持人謝震武律師、美商摩根大通集團(J.P.Morgan)亞太區副主席錢國維先生、前鴻海集團副總裁呂芳銘先生，以及台北萬豪酒店常務董事劉恆昌先生等社會賢達擔任基金會董事，共同對公益活動及產業人才培養付出一份心力。