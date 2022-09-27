台灣蝦皮確定裁員！「這些單位」遭裁撤 比照中國拿N+2走人

蝦皮購物近期經營出現困境，更因全球經濟不景氣，在多國業務受衝擊，近期確定對台灣的辦公室進行組織編制調整，要將資源更聚焦在「電子商務」業務。根據蝦皮購物公告，台灣蝦皮整體營運穩健，目前對因業務調整影響的相關員工會提供資源與幫助。據了解蝦皮裁員約數十名，主要是先前不賺錢的單位，包括美食外送，蝦皮團購、以及部分業務和營運人員約數十人，市場傳資遣方案比照中國蝦皮N+2，被裁員工同意後就當天領錢離職。

蝦皮母公司冬海集團第2季營運出現問題，營收年增三成，但淨損高達9.3億美元（約新台幣291億元），較去年同期暴增翻倍。外電報導，冬海針對支付、遊戲、電商三業務調整，關閉法國、印度和中南美洲多國業務，先前傳出在中國大陸、新加坡與印尼三國市場進行大裁員、多達180名員工，佔整個團隊約3%，主要是針對不賺錢的部門，進行有效優化和瘦身調整。

在蝦皮進行裁員後，市場近期傳出就連表現最好的台灣也將面臨裁員，台灣蝦皮公告指出，蝦皮購物為提升營運效率及自主性，就台灣辦公室中部分員工進行組織編制調整。針對相關同仁，將整合公司資源提供幫助和支持。