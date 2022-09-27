瑩碩攜霖揚 攻奈米長效針劑市場

專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技（6677）今（27）日表示，為加速旗下奈米晶針劑平台（NanoCIP）進入商業化，與霖揚生技簽署委託開發暨製造（CDMO）合約，未來雙方將共同建置奈米針劑生產線。瑩碩表示，初期將先鎖定一項精神科藥物，由瑩碩進行開發設計，霖揚將替瑩碩生產臨床與商業量產藥物，盼能催生出國內首個新一代長效針劑藥品，搶攻龐大市場商機。

此外，由於臨床應用上，長效針劑也適用於老年或癌症止痛等需長期有效、服藥順從性不佳或口服藥吸收較差的醫療領域，雙方將持續洽談其他品項的合作開發，並進一步攜手拓展海外市場。今日簽約儀式由瑩碩董事長王建治、霖揚董事長徐展平代表雙方完成。

王建治表示，長效針劑產品近年逐漸受到重視，但其技術門檻高，不僅研發耗時且相關設備投資龐大，全球僅有少數上市藥品，皆屬精神科用藥且為原廠專利藥，尚無任何學名藥上市。由於藥品單價昂貴，醫師開立處方時易產生顧忌。

瑩碩已完成開發的NanoCIP平台，利用奈米技術降低藥品的粒徑至微米/奈米，可根據需求設計不同的釋放時間，提供針劑長效釋藥，以維持藥物在血液中濃度，並增加生體可利用率。此技術平台開發出的藥物，不僅能增加病患用藥的順從性、副作用低，且具製程可放大性，能提供具有成本競爭力的產品。

霖揚生技擁有符合國內與國際高規格認證的無菌藥品與製劑（含原料藥）生產線與製程經驗，如PIC/S GMP（cGMP, EU GMP）等，更是亞洲少數能進行針劑商業化量產的CDMO公司。初期將以一項治療思覺失調的精神科藥物做為開端，依據IQVIA資料顯示，該原廠專利藥2021年全球銷售額約44.34億美元，2018~2021年CAGR為5.1%，瑩碩將在NanoCIP平台基礎上做開發設計，借重霖揚於高門檻針劑產線建置的優勢經驗，可望縮短此藥物的開發時程，加速產品的上市。

瑩碩總經理顏麟權則指出，思覺失調症是一種思考、情緒、知覺障礙的腦部疾病，由於此疾病最重要的關鍵在於長期穩定給藥治療，目前國際與國內的治療指引皆建議考慮長效針劑，以降低用藥中斷率與減少復發機率。近年為避免該疾病易引發的國內社會事件，政府除推動長效針劑以非總額支付方式試辦外，針對國內14萬名思覺失調症患者更編列高達新台幣27.64億元的獨立預算，將長效針劑列為優先治療選項，足可見此產品的特殊性與重要性。