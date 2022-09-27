水市場逐年成長 統一：持續深耕

根據統計，2022年水市場產值將來到約107億元，較去年成長5%。統一表示，水的市場相當成熟，雖不會有爆發性成長，但近年仍穩定維持成長趨勢，因此仍會持續深耕。

統一表示，目前市場上的水產品可分為機能水、純水、礦泉水、氣泡水等4個類別，其中其中機能水產值60億元，佔比超過50%，、純水32億元，佔比約30%，而近幾年不少業者投入的氣泡水產值約9億，而礦泉水由於水源需要經過國際認證，因此產值僅6.5億元。

目前統一4個品牌在水市場的市佔率25%，也是最大的水產品製造商。統一表示，水的銷售與天氣關連性高，而近年來不少大廠紛紛搶進氣泡水市場，但去年氣泡水整體營收卻出現衰退，統一表示，目前還是在觀望中，並不擔心腳步落後，市場上的商機永遠存在，但是商品力最核心，要先思考要推出什麼產品給消費者，在此之前還不會貿然跨入市場。