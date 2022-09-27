快訊

直播／王渝萱、曾敬驊當揭曉嘉賓 金馬獎入圍名單公布

安倍晉三國葬場面哀戚 遺孀昭惠數度落淚、民眾排隊等待獻花

不妙！房價已見頂 將面臨13萬戶新屋爆量潮

水市場逐年成長 統一：持續深耕

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
市場規模穩定成長，統一將持續持續深耕水市場。記者林海／攝影
市場規模穩定成長，統一將持續持續深耕水市場。記者林海／攝影

根據統計，2022年水市場產值將來到約107億元，較去年成長5%。統一表示，水的市場相當成熟，雖不會有爆發性成長，但近年仍穩定維持成長趨勢，因此仍會持續深耕。

統一表示，目前市場上的水產品可分為機能水、純水、礦泉水、氣泡水等4個類別，其中其中機能水產值60億元，佔比超過50%，、純水32億元，佔比約30%，而近幾年不少業者投入的氣泡水產值約9億，而礦泉水由於水源需要經過國際認證，因此產值僅6.5億元。

目前統一4個品牌在水市場的市佔率25%，也是最大的水產品製造商。統一表示，水的銷售與天氣關連性高，而近年來不少大廠紛紛搶進氣泡水市場，但去年氣泡水整體營收卻出現衰退，統一表示，目前還是在觀望中，並不擔心腳步落後，市場上的商機永遠存在，但是商品力最核心，要先思考要推出什麼產品給消費者，在此之前還不會貿然跨入市場。

水產

延伸閱讀

北極星的眼淚？6550一度吞第三根跌停 這些分點套牢陷虧損

統一、聚陽 押長天期

王毅：只有中國完全統一 台海才能迎來持久和平

繼電影、網路劇後 大陸國產電視劇也要統一「龍標」

相關新聞

繼Gogoro之後…光陽機車即將在美國掛牌？今晚就知道

機車大廠光陽工業今（27）日安排媒體將在晚間11時舉辦跨海網路聯訪，但內容保密並未揭露。光陽斥資1億美元入股哈雷機車（H...

寵物商機發威？老牌大成集團接連蓋新廠，真的只是危機入市？

經營超過一甲子的大成，受到疫情影響，這兩年祭出了擴廠投資的新策略；從嘉義鹿草鄉的馬稠後工業區、官田工業區到柳營，這幾年不斷投資新廠及動土的大成，最新動土的生技廠更被視為最高戰略角色，大成的盤算是什麼？

工料雙缺興建期遞延！永慶：這三年新屋恐爆量浮現賣壓

永慶房產集團今（27）日發布報告，統計今年前七月全台建照量維持高檔水位，僅年減1%，新屋開工則年增22%，顯示在前兩年因...

房市信心拐點浮現 信義房屋：本季看壞比看好還多

信義房屋今（27）日發布網路調查報告，受到台股重挫、央行持續升息等影響，購屋人對於房市信心持續下滑，本季房市信心已經出現...

豪宅市場冷了？上半年北市總價跌破億元 新北交易近腰斬

升息、豪宅限貸令等，讓今年上半年豪宅市場呈現兩樣情。據591實價登錄，統計今年上半年高價住宅價量，七都中，僅台中、高雄量...

避免爆糾紛 信義房屋不動產說明書三大重點這裡看

要買到理想中的好房，除了靠現場觀察，讀懂「不動產說明書」更是關鍵。信義房屋提出「三大必看重點」，從謄本產權基本資料、土地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。