寵物商機發威？老牌大成集團接連蓋新廠，真的只是危機入市？

經營超過一甲子的大成，受到疫情影響，這兩年祭出了擴廠投資的新策略；從嘉義鹿草鄉的馬稠後工業區、官田工業區到柳營，這幾年不斷投資新廠及動土的大成，最新動土的生技廠更被視為最高戰略角色，大成的盤算是什麼？

9月2日，大成集團旗下全能營養生技新廠在台南官田動土，這是繼去年的嘉義馬稠後食品新廠完工投產後、今年3月又在馬稠後工業區加碼買下1萬3千多坪土地，做為將來二期擴廠使用。

大成集團董事長韓家宇信心滿滿指出事業版圖，未來，除了寵物市場，這座新廠也將跨足人用保健品市場。

8億元打造生技新廠，目標帶動營收雙位數成長

大成的企圖心，從近兩年大動作投資擴廠與買地看到端倪；一方面積極提升核心技術，為下一個階段的事業版圖擴張，做好跳躍準備；更希望透過全能營養生技廠的技術能量家持，瞄準綠色養殖、肉品品牌與寵物食品。

以占地三千坪的台南官田生技廠來說，投資金額達8億元，預計2023年底前完成試車。未來新廠將可以提升50％的產能，希望帶來雙位數營收的快速成長。

全能營養在1987年成立，發展至今已經有35個年頭，韓家宇表示，過去一直著重在眼綠色養殖領域，隨著大成集團進入垂直整合的一條龍布局，1999年開始跨入生技事業，切入動物營養與生物科技產品的研究，在酵母菌、多醣體、益生菌等產品已經有不錯成果，對人體也有幫助，未來不止內銷，還會出口至歐盟、日本、韓國及東南亞等十多個國家。

而早在2019年就開始布署的嘉義馬稠後食品新廠，砸下24億元取得8千800坪土地來興建全新食品新廠，締造國內最大食品加工廠規模的紀錄，預計今年年底完工並開始投產；如今，更規劃在10月新增一條植物肉生產線，持續擴大產品線。

另外，在台南柳營也正在打造一座寵物專業工廠，最快在今年12月或是明年1月就會正式動工。

近兩年接連擴廠接二連三，善用最壞時機做最好的準備

大成集團總經理韓芳豪透露，生技廠在集團業務版圖布署上具有最高戰略意義，可望將大成推升更上一層樓，導入AI智慧化生產架構、危害管制與分流規劃的食安建築設計、製程廢氣淨化與友善環境，落實智能、食安及環保的價值。

以這座生技廠來看，除了從精準動物營養升級至生技營養外，也從傳統飼料工業升級為動物疫苗、飼料添加劑、製程加工工藝、生技飼料及綠色飼養。在生技領域則包括產植物水解胜肽、複合酸化劑、飲用乳酸菌與多種固態培養益生菌、菌種開發及酵素開發等。

韓芳豪以圍棋布局分析，三大布局從綠色養殖做起，第二步進入肉品市場，進而做出肉品品牌化的市場差異，第三步再切入寵物市場，並將全能未來的營運目標拉出短、中、長期不同階段目標。

短期目標至2023年，持續強化品牌資產及形象、新產能規劃、現有菌粉與酸化劑稼動率提升，新事業則著手人用保健品的研發及生產規劃。

中期目標為2024至2025年，訂出成為台灣動物保健品領導品牌目標、生技產品外銷比例提升至50％，動物添加劑及寵物食品雙位數成長，爭取海外代工、通路OEM及ODM代工。

長期目標2026至2027年，成為亞洲動物保健品的領導廠商、功能性益生菌的人用保健品上市，並啟動全球銷售網路。

全能營養研發工程師表示，一個菌種的開發至少要2至3年，上市前還得做大量的使用測試，至少半年，目前大成在動物益生菌產品已經有十多款，包括豬、雞及魚、鱉等水產。

靠著這些益生菌產品可以拉開與競爭對手的差異，舉例來說，有養殖業者使用競業的飼料與大成的益生菌，業者為了找出飼料與益生菌最佳的搭配，會要求大成協助試驗分析，長期下來大成已經累積豐富的資料庫。

從飼料、農畜養殖、食品加工、餐飲到寵物，到生技與植物肉，老牌集團大成正加速腳步，積極跟上全球永續潮流。

（本文出自2022.9.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）