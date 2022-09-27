全台看漲創九年新低 這裡對房價上漲最有感

根據永慶房屋最新調查，Q4全台看漲房價比例由上季42%下降至38%，已連三季下降，並創9季以來新低，看跌比例則增至31%。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，看漲與看跌比重差距不大，顯示在經濟與疫情前景不明朗的狀況下，消費者對於房價看法多空對峙。

永慶也針對消費者想購屋的地區做房價看法的調查，全台有34%消費者認為過去一年房價已上漲10%以上，其中桃園、台南與高雄超過四成，台南甚至有逼近五成消費者認為過去一年上漲10%以上，顯示台南消費者對於房價漲勢最有感。

調查顯示，僅16%消費者認為2022年下半年是購屋好時機，顯示在經濟、疫情、地緣政治風險的不確定因素下，消費者對於房市後市仍無法看清，購屋心態轉趨保守觀望，等待市場較為明朗後才進場購屋。