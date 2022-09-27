花旗2023年暑期實習生開跑 優秀者將直升儲備前往紐約

花旗台灣2023年花旗暑期實習生招募計畫與全球花旗集團同步起跑。即日起至2022年11月20 日截止，歡迎對金融業懷抱熱情且具有強烈企圖心、目前就讀大三或是碩一的學生。花旗暑期實習生亦不限金融商管科系學生，歡迎多元背景的人才加入。

花旗集團全球各市場即日起展開2023年暑期實習生招募，花旗(台灣)銀行也同步起跑，今年將預計招募10-20位企業金融業務相關領域的暑期實習生，亦將舉辦兩場實體校園說明會及一場線上說明會，讓有志進入金融業的學生能直接與花旗管理團隊面對面，進一步了解花旗各部門業務運作與領先業界的人才培訓制度。

暑期實習生已成為花旗儲備主管最主要的人才來源。在花旗，暑期實習生將能在最全球化的銀行之一實際了解金融業實務運作並有機會擴展技能。花旗提供廣泛專業的培訓和與高階主管的接觸機會，全面支持暑期實習生的成長和發展。表現優異的暑期實習生在實習計畫結束後將有機會直接錄取成為儲備主管。近幾年已有超過五成表現出色的暑期實習生，於實習結束時直接錄取成為隔年的儲備主管，在畢業前一年，提前獲得進入全球頂尖金融機構的門票。

儲備主管不只在台灣有跨部門的職涯發展，亦有機會參與跨國的人才發展計畫。花旗除了提供紮實的在職訓練及跨國合作計畫外，也會安排儲備主管前往全球金融中心受訓。今年七月更安排儲備主管直接前往紐約總部密集受訓數週，學習跨國團隊合作並拓展全球視野。此外，近來也有越來越多優秀儲備主管於完成培訓後前往香港、新加坡、越南、印度等國家工作交流，汲取更多海外經驗，成為全方位的跨國金融人才。

花旗儲備主管計畫於1977年引進台灣，至今長達45年，全方位及完整的儲備主管培育計畫，造就台灣金融業許多優秀人才。花旗台灣許多高階主管，包括董事長莫兆鴻及總經理張聖心都是透過儲備主管計畫加入花旗。

花旗暑期實習生計畫：

1.暑期10週密集的專案執行訓練 2.與全球或亞太區高階主管及其他國家的實習生交流互動、累積專業經驗 3.透過實習計畫進而了解跨國銀行運作，及早立定職涯目標 4.實習結束前，有機會獲得直接轉為隔年儲備主管的機會

花旗儲備主管計畫：