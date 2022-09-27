不妙！房價已見頂 將面臨13萬戶新屋爆量潮

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，七大都會區今年第三季房價均呈上漲趨勢，且除了雙北市外，其餘五大都會區年度漲幅均超過一成，高雄年漲22%最多，其次則是新竹、台南年度漲幅近二成居次，顯見近一年國內房價漲勢仍明顯。

若與上一波房價高點相比，除了雙北市外，桃園以南五都2022年第三季房價較上波高點均有三成以上的漲幅，尤其以新竹縣市漲幅最為明顯，已較上波高點再度上漲超過六成，台南漲幅也有逾五成，桃園則與上波房價高點相比上漲四成。

不過，七大都會區房價季增率已出現和緩跡象，2022年第三季房價與第二季相比，除了新竹縣市仍有3%以上漲幅外，其餘六都為持平或漲幅在1%內，顯示消費者對於房價看法出現對峙的狀況下，買賣雙方價格認知僵持，出現漲不動的跡象，房價已有見頂之趨勢。

葉凌棋表示，今年1-7月全台建照量較去年同期微減1%，但仍維持高檔水位，但新屋開工則年增22%，顯示在前兩年因疫情衝擊而工料雙缺的現象，讓興建期程遞延至今年，全台房市將面臨大量興建潮。

其中，今年全台預售屋預計完工戶數約2.7萬戶，明年則暴增至5.1萬戶左右，2024年約4.4萬戶，2025年雖完工戶數續降，但也有近3.9萬戶之多，若合計2023-2025年預售屋預計完工戶數將逾13萬戶，屆時恐將出現大量賣壓湧現。

從七大都會區觀察，新北、台中新屋完工高峰期均落在2023-2025年間，三年估有2.9萬戶與2.6萬戶的預售新屋完工，台南與高雄則有逾1萬戶新屋供給，未來預售市場面臨挑戰。