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讓人生的彩虹發光！益品書屋將舉辦心血管疾病防治義診

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
讓人生的彩虹發光！台中益品書屋及鹿谷益品美術館將 舉辦心血管疾病防治義診。益品書屋提供
讓人生的彩虹發光！台中益品書屋及鹿谷益品美術館將 舉辦心血管疾病防治義診。益品書屋提供

中風猝死越來越偏愛年輕人？位於南投鹿谷的益品美術館及益品書屋台中館，將於10月1日及2日兩天，與財團法人國際醫學科學研究基金會共同舉辦防治義診服務，以及「讓人生的彩虹發光」健康講座，提醒民眾注意心血管疾病年輕化的趨勢。

心腦疾病發出紅色警報，秋冬季節氣候變化和溫差較大，是心腦血管疾病的好發季節。近年來腦中風出現爆發式增長，且呈現年輕化趨勢。

國際醫學科學研究基金會執行董事林哲安表示，心血管疾病目前已成為我國致死、致殘率第一的疾病。從時間密度來看，每18分鐘就有一個人中風；從族群密度來看，每6人就有一人中風，導致殘疾或死亡。

中風未死亡者，大都殘留輕重不一的殘障失能，並誘發失智的症狀。目前台灣需要長照的病人，七成以上是中風後遺症的病人，耗費大量的醫療資源。

國際醫學科學研究基金會長期結合腦血管疾病基金會董事長高明見，聯手進行一系列防治中風、猝死、失智的公益活動，利用AI科技，將中風猝死失智的防線往前推動。

在此敏感季節，林哲安也特別呼籲，要主動去檢測是否有心房顫動、頸動脈狹窄、隱形缺氧的現象。心房顫動病人中風機率，比一般人高五倍，中風程度較嚴重，失智與致死率也更高。

林哲安表示，除了65歲以上老人，與併有代謝症候群的病人是高風險外，青壯年人口因壓力型的自律神經失調，同樣容易引發心房顫動，另因加班、熬夜，也讓中風猝死越來越偏愛年輕人，但他們卻渾然不自知。

為此，南投鹿谷的益品美術館及益品書屋台中館，於10月1日及2日兩天，與國際醫學科學研究基金會共同辦理防治義診服務，並舉辦「讓人生的彩虹發光」健康講座，提醒大家注意心血管疾病年輕化的趨勢。

林哲安說，猝死，中風，失智的威脅近在眼前，如何事先篩查出高危族群呢?人人都可AI快篩，這是預防心血管疾病主動出擊的好方法。

腦中風 心血管疾病 失智

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