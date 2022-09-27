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月付99元！WeMo Scooter首創共享機車訂閱WeMo PASS

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
圖為WeMo電動租賃機車。報系資料照／記者杜建重攝影
圖為WeMo電動租賃機車。報系資料照／記者杜建重攝影

亞洲首創共享機車品牌WeMo Scooter (WeMo)今（27）日宣布推出全新訂閱制服務「WeMo PASS」，月付99元，創共享機車訂閱制服務新里程碑，每月付99元，享專屬會員福利和各種生活育樂生活圈。WeMo表示，訂閱加入「WeMo PASS」即享三大基本權益，包括每月前三趟騎乘20分鐘免費、趟趟騎乘前三分鐘的免費準備時數，還可累計趟次即享現金折扣、每月不定期的訂閱與騎乘任務優惠好康。用戶騎越多省越多，最高還可享不限騎乘8折優惠。

WeMo Scooter執行長劉于遜表示，「WeMo PASS」服務設計理念以最貼近消費者行為出發，推翻以往對共享機車的分鐘數想像，以訂閱模式讓消費者在經常騎乘的趟次可以輕鬆自在租借，並享受專屬打造好康的WeMo生活圈。全新「WeMo PASS」訂閱服務，目的在於為廣大用路人創造，日常出行的每一趟騎乘在無時間壓力下，享有日常出行體驗，省去租車前的準備時間，不用擔心每月購買固定里程數與小時數的方案會有未使用完的過剩浪費時數。

「WeMo PASS」訂閱服務標榜月付99元，每月前3趟騎乘20分鐘免費，完成了5趟以上即享現折95折、10趟以上(包含)即享現折9折、15趟以上(包含)即享現折85折、20趟以上(包含)即享現折8折優惠。不受限過往訂閱的趟次與時數限制所綑綁，WeMo敏捷團隊觀察發現，大多數用戶在騎乘前的準備都較匆忙，平均從租車到發動機車的時間平均落在約1-3分鐘，在「WeMo PASS」的用戶權益中，特別納入會員租借後只要時數、哩程數皆為0的狀態下，可享有3分鐘的準備時間。

WeMo 制服

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