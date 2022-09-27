工料雙缺興建期遞延！永慶：這三年新屋恐爆量浮現賣壓

永慶房產集團今（27）日發布報告，統計今年前七月全台建照量維持高檔水位，僅年減1%，新屋開工則年增22%，顯示在前兩年因疫情衝擊而工料雙缺的現象，讓興建期程遞延至今年，全台房市將面臨大量興建潮，預期未來2-3年有大量成屋完工釋出，房市恐現超額供給。

根據預售屋新建案完工預估年份統計，今年全台預售屋預計完工戶數約2.7萬戶，明年則暴增至5.1萬戶左右，2024年約4.4萬戶，2025年雖完工戶數續降，但也有近3.9萬戶之多，若合計2023-2025年預售屋預計完工戶數將逾13萬戶，屆時恐將出現大量賣壓湧現。

若從七大都會區觀察，新北、台中新屋完工高峰期均落在2023年-2025年間，3年估有2.9萬戶與2.6萬戶的預售新屋完工，而台南與高雄則有逾1萬戶新屋供給，都須特別留意，未來預售市場面臨挑戰。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，目前看來，為抑制持續攀升的通膨，各國央行升息腳步不停歇，台灣也恐難置身事外，而在高通膨、快速升息與地緣政治衝擊下，不少經濟預測機構紛紛下修全球今年與明年的經濟成長率，而國內尚有疫情升溫的不確定因素，即使一度有疫情趨緩跡象，但如同前兩年疫後的房市激情演出，在今年已不復見，加上房價、物價上漲與持續升息的交互作用下，將壓縮消費者購屋負擔能力。

葉凌棋表示，預估2022年房市呈現「價平量縮」格局，同時下修2022年房市交易量至31.5至32.6萬棟之間，與去年同期相比減少6%至10%左右。