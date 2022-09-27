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斥資64億 全球機能服飾龍頭 儒鴻企業總部今新莊落成啟用

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
前副總統陳建仁（左二）與新北市長侯友宜（右二）今日都到場參與總部啟用典禮。記者張睿廷／攝影
前副總統陳建仁（左二）與新北市長侯友宜（右二）今日都到場參與總部啟用典禮。記者張睿廷／攝影

全球機能服飾龍頭「儒鴻企業」營運總部今日正式啟用，大樓經過3年多縝密規畫及興建，斥資64億元，打造地下4層樓、地上19層樓的特色建築物，同時設置紡織品實驗室、布料研發、成衣技術及成品展示中心。

儒鴻企業今日舉行企業總部啟用典禮，新北市長侯友宜、儒鴻企業董事長洪鎮海等貴賓蒞臨出席，見證儒鴻成長里程碑。

新北市長侯友宜表示，新北產業發展以板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政大樓三大核心當作支點，沿著新店、蘆南蘆北為南北兩端建構出微笑曲線，估算總體開發面積逾2451公頃。其中由新莊副都心、頭前重劃區、新莊北側知識園區環繞而成的黃金三磚外，再加上泰山都市計畫區、塭仔圳重劃區等，超過800公頃的副都心產業帶已然成形。

侯友宜說，市府自2019年起即推動「招商一條龍」服務，受理民間企業投資協助與投資用地協尋，至今共計服務467案，其中取得建照、工業區廠房新建改建立體化容積獎勵、行政程續加速完成及尋找建廠或營業據點用地等落實投資項目，共計183案，累積創造超過3600億元投資金額，帶動逾8.5萬個就業機會。

侯友宜表示，新莊副都心是北北基宜桃的中心，如今儒鴻營運總部確實在新莊落成，不僅可作為辦公空間，還打造紡織品實驗室、研發中心以及「SHOW ROOM」最為成衣發表展示空間等。最難能可貴的是儒鴻在企業總部裡面設有托育，照顧自己的員工，同時用永續經營的方式，跟社區結合在一起，所以儒鴻總部設在新北市永續發展，歡迎更多的企業能夠來投資新北，提升產業效益，帶動更多就業機會。

儒鴻企業董事長洪鎮海表示，儒鴻創立45年來長期深耕新北，前年疫情爆發，各種醫療戰略物資供應不及，產業受到嚴重影響，造成全世界巨大動盪。儒鴻除發揮專業配合政府徵招產能，製作生產隔離衣與防護衣提供政府防疫外，更發揮在業界影響，協調品牌客戶、供應商間，協手度過各種因疫情產生產品交期與金流的挑戰等，使產業鏈不中斷，攜手產業夥伴渡過疫情所帶來的衝擊。

洪鎮海補充，儒鴻在五股原有兩棟大樓，總樓地板面積約3000坪，但早已不敷使用，必須在大樓周邊租用空間，放置樣品以及作為倉庫使用。考慮公司未來長期營運發展，並且看準新莊副都心發展潛力、交通優勢，因此選擇在這裡落腳，以便員工通勤、客戶以及供應商來訪。

洪鎮海提到，新總部成立後，具有近1.5萬坪樓地板面積，約為原大樓面積5倍，可將台灣所有約2000位員工聚集在一起，匯聚主要業務、接單營運重心、研發中心等，可發揮最大營運效益，並設置有健身房，照顧員工托育及健康，實在是幸福企業。在總部興建過程中，有賴於新北市政府協助，無論是在法規釋疑、行政流程、建照使照申請作業，都積極排除困難、加速進度，才能讓新總部順利呈現在大家眼前。

新莊儒鴻企業總部今日正式啟用，公司斥資64億元，打造地下4層樓、地上19層樓的特色建築物。圖／原間攝影工作室提供
新莊儒鴻企業總部今日正式啟用，公司斥資64億元，打造地下4層樓、地上19層樓的特色建築物。圖／原間攝影工作室提供

儒鴻 侯友宜 洪鎮海

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