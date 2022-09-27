豪宅市場冷了？上半年北市總價跌破億元 新北交易近腰斬

升息、豪宅限貸令等，讓今年上半年豪宅市場呈現兩樣情。據591實價登錄，統計今年上半年高價住宅價量，七都中，僅台中、高雄量能成長，其餘皆下滑，新北市成交量更是近腰斬，價格上，僅新北市豪宅總價中位數小幅成長2%，其餘皆下滑7%-17%，值得注意的是，台北市不僅交易件數被台中市超車，總價更是跌破億元。

591分析，今年在接連升息之下，房市逐漸趨緩，連帶也影響高價住宅交易量，尤其自2021年底央行祭出第四次性用管制，將高價住宅貸款調降至4成，打擊豪宅市場交易熱度。

統計資料顯示，成交量方面，台中市今年上半年成交501件，年增45%，拿下交易量與年增率雙冠王，其次為高雄市134件，年增3%，其餘縣市成交量皆下跌，以新北市、台南市跌幅較大，分別年減45%、21％。

價格上，除新北市小幅成長2％外，其餘皆下跌，今年上半年新竹、台中、台南及高雄的總價中位數均較去年下跌1,000萬以上，跌幅逾一成以上，桃園則年減10%，至於台北市則是總價跌破億元，下降至9372萬元，年減7%。

591指出，今年上半年台中市由於推案量大帶動交易增加，加上近年房價大漲下，成交總價也意外變得容易突破豪宅門檻，今年上半年以北屯預售屋「雙橡園2925」共55筆成交量，獲得台中上半年最熱門豪宅；若以總價來看，仍為豪宅聚落的七期最貴，其中「大陸寶格」34樓戶以1.6億元拿下台中上半年最貴住宅大樓。

高雄市成長的原因，專家指出，由於上半年有多筆老透天交易，推估應是高雄可供開發的大面積素地稀少，買方看上老透天因土地持分大、具開發前景而購入。

上半年豪宅市場中，最令人意外的為台北市，主要受到限貸令、升息影響等，對層峰客的資產配置來說，轉為觀望心態居多，加上台北市高房價，建商在產品規劃上，傾向推中小坪數，導致大坪數的豪宅交易量能減少。

北市今年上半年熱門豪宅由大同區預售屋「大承」奪下，揭露共30件；若以總價來看，由中正區「潤泰松濤苑」11樓戶以8.2億元居冠，該案目前揭露交易單價均高於250萬元，穩坐「200萬俱樂部」。

桃園市豪宅交易量僅微幅下跌1%，總價由7500萬元降至6750萬元，今年上半年桃園熱門豪宅及最貴住宅大樓皆出自在地豪宅建商中悦建設，前者為桃園中路重劃區內的「中悦美樹花園」；後者則為「中悦世界中心」26樓戶以總價9680萬元取得，顯見中悦建設儼然成為桃園豪宅代名詞。

新竹縣市交易量年減8%，總價由7800萬元下滑至6800萬元，年減13%，熱門豪宅及最貴住宅大樓皆位於竹科新貴購屋首選的竹北高鐵特區，由「若山二期若合山」拿下2022上半年新竹縣市最夯豪宅；而「名發天琚」14樓戶則以7286萬元之姿穩居新竹縣市今年上半年最貴住宅大樓。

台南市今年上半年成交量僅41件，是七都中豪宅交易量最少的區域，總價部分則由7477萬元降至6223萬元，為七都中豪宅中位數最親民的區域。根據實價登錄，台南今年上半年高價住宅交易僅有3筆大樓產品，包括「富立耘非凡」、「遠奏曲」及「國泰上品硯極上景」，其餘皆是透天住宅，顯見台南富豪購置高價住宅仍偏好透天產品。

最後豪宅成交件數近乎腰斬的為新北市，由去年的233件跌至128件，下滑45%，不過總價似乎未受限貸令影響，反而從9094萬元成長至9260萬元，微增2%。