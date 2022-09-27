儒鴻營運總部開幕 董座洪鎮海：立足台灣布局全球

成衣龍頭儒鴻（1476）今（27）日上午在新北市新莊副都心盛大舉行「營運總部開幕典禮」。儒鴻董事長洪鎮海，隨著營運總部的落成啟用，可將台灣所有約2,000位員工聚集在一起，提供所有同仁更完善的工作環境，達到立足台灣、布局全球。

今日儒鴻營運總部開幕典禮包含前副總統陳建仁、新北市市長侯友宜、經濟部工業局局長連錦漳，超過百位政府代表及法人單位、企業領袖等貴賓均親自到場祝賀。

洪鎮海指出，儒鴻創立45年來長期深耕新北，在五股原有兩棟大樓，總樓地板面積約3,000坪，但早已不敷使用，必須在大樓周邊租用空間，放置樣品以及作為倉庫使用。考慮公司未來長期營運發展，並且看準新莊副都心發展潛力、交通優勢，因此選擇在這裡落腳，以便員工通勤、客戶以及供應商來訪。

儒鴻斥資新台幣64億元打造的新營運總部大樓，為地上19層、地下4層以紡織業經緯概念搭配裙襬的外觀，並搭配玻璃帷幕，樓地板總面積超過1.4萬坪，地點緊鄰捷運、交流道，國際品牌來訪更加便利。位於18樓的展演廳，挑高8米，可容納400人，將做為未來股東會、服裝秀等大型活動場地。

另，儒鴻也以實際行動支持政府生育政策，特別在總部一樓規劃員工子女托嬰中心，打造育兒友善環境。此外，為鼓勵同仁達到工作生活平衡，除每周一天可以提早一小時下班，員工餐廳、健身房、免費員工宿舍等福利措施皆顯示儒鴻公司對於同仁福祉的重視。