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卡達航空獲Skytrax評為年度最佳航空公司 七度奪此殊榮

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
卡達航空榮獲2022 Skytrax 年度最佳航空公司。卡達航空提供
卡達航空榮獲2022 Skytrax 年度最佳航空公司。卡達航空提供

卡達航空公司慶祝成立25周年的同時，史無前例地七度榮獲國際航空運輸評級機構Skytrax頒發「年度最佳航空公司」的殊榮。卡達航空於英國倫敦舉行的Skytrax 2022世界航空大獎評選中，同時榮獲「全球最佳商務艙」、「全球最佳商務艙休息室餐飲服務」和「中東最佳航空公司」等三大獎項。 卡達航空在2022年之前，曾在2011、2012、2015、2017、2019 及 2021 年分別獲得「年度最佳航空公司」此項業界最高榮譽。

作為具有公信力的國際航空運輸評級組織，由Skytrax公布的世界航空大獎在航空業界備受矚目。同時，卡達航空的總部及樞紐機場—杜哈哈馬德國際機場，亦同時獲Skytrax評為「2022全球最佳機場」，連續第二年榮登榜首。旅客可乘搭「年度最佳航空公司」並經「全球最佳機場」飛行，盡享輕鬆愉悅的旅程，感受細緻貼心的服務體驗。

卡達航空的專利產品— Qsuite商務艙已連續六年獲評為「全球最佳商務艙」，而 Al Mourjan商務艙休息室憑藉頂級餐飲體驗脫穎而出，在此次評選中榮獲「全球最佳商務艙休息室餐飲服務」獎項 。 此外，卡達航空亦以享負盛名的專業質素，以及覆蓋全球的航線，連接全球乘客與哈馬德國際機場，獲Skytrax評為「中東最佳航空公司」，展現卡達航空在全球航空業中的領導角色，彰顯其在競爭激烈的中東地區的領先地位。

卡達航空集團行政總裁Akbar Al Baker表示：「自卡達航空最初成立以來，獲得『年度最佳航空公司』這一稱號一直是我們的目標。能夠七度獲得此項殊榮，並同時奪得另外三大獎項，肯定了我們所有員工的努力。團隊的辛勤奉獻，令乘客在乘搭卡達航空時能夠享受更最高水準的服務。我想對所有投票予卡達航空的乘客表達真摯的謝意，能夠在今年慶祝成立25周年的同時獲得這些獎項，實在別具意義。乘客的忠實支持是我們力求卓越的動力，未來卡達航空將繼續為乘客服務，打造終生難忘的飛行體驗。」

Skytrax行政總裁Edward Plaisted表示：「獲得『年度最佳航空公司』的美譽是對卡達航空突出表現的極大認可，也是對卡達航空員工的一絲不苟、辛勤服務的褒獎。在疫情期間，卡達航空是少數堅持航班營運的公司中規模最大的航空公司，其全球航線從未少於30個目的地，這一信念也為卡達航空贏得了乘客的青睞，並選其為『2022 年度最佳航空公司』。我們祝賀卡達航空七度獲得此項業界最高榮譽，並在其他範疇均取得如此亮麗的成績。」

Skytrax世界航空大獎被譽為航空界的「奧斯卡」，評選結果基於2021年9月至2022年8月內，超過1,400萬個評分。在此期間，卡達航空的全球航線亦增至150多個目的地。2021年1月，卡達航空更以全球首間航空公司的身份，獲Skytrax頒發防疫安全五星評級。

卡達 機場

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