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老台中富豪回流 科博館周邊4,000萬豪宅一年交易63戶

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
老台中在地富豪回流，科博館周邊總價4,000萬元豪宅一年交易達63戶。記者宋健生/攝影
老台中在地富豪回流，科博館周邊總價4,000萬元豪宅一年交易達63戶。記者宋健生/攝影

面對政府打房及升息壓力，台中市在投資、交通與建設等動能推動下，剛性需求不減，今年前八個月不動產移轉3萬3,318戶，年增7%。其中，科博館、草悟道周邊總價3,000萬元以上的住宅光是近一年成交121戶，4,000萬元以上豪宅更高達63戶。

鄉林不動產研究室指出，台中房市看淡不淡，今年928檔期推案，呈現「外冷內熱」。

土地稀缺的科博館、草悟道，向來以綠園道的開闊視野、大棟距的高級住宅區，吸引在地富豪置產，該地段歷經30年以來，少有新案推出，這兩年來因海外台商回流，再度聚焦在老台中的富人時尚聚落區。

根據內政部實價登錄資料顯示，科博館、草悟道周邊豪宅光是近一年成交121戶；挾著4萬坪綠地暨長達3.6公里的人文綠帶區段優勢，加上區域內房價平均在58萬至65萬元之間，比起水湳經貿特區有建商開價每坪破百萬元，價差相當大。

鄉林建設副總經理方偉民說，以6,000萬元總價，在水湳經貿園區只能買到80坪左右的產品，卻可以在科博館園道買到150坪以上大宅，區內既擁大綠地，國際時尚氛圍也成形，讓老台中企業主在比較後，紛紛決定回歸城市核心科學藝文特區。

閃亮的科博館、草悟道特區，勤美集團在草悟道旁的複合式大案「勤美之森」，規劃住宅和飯店兩大區塊，結合藝術館區及教堂，其中的「洲際酒店」將以台中最高檔的五星級國際飯店問世，住宿房價也將創新高。

而隔著台灣大道的「忠泰老佛爺」也不遑多讓，是由「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）帶領香奈兒走上全球潮流巔峰時尚品牌，也為科博館生活圈注入國際時尚元素。

而一向以打造涵碧生活美學的涵碧樓，是台灣自創品牌，也朝著跨國際的文創度假酒店邁進，在國際旅遊市場享有知名度。

觀察國際城市建築發展路線，紐約Broome 565 號公寓、芝加哥LINCOLN PARK、美國麥迪遜廣場公園塔，不少代表性建築皆以玻璃帷幕當作建築主體，以生動建築語彙刻劃光影之間的變化。

像是新建案的「鄉林美術舘」，以國際性的建築思維，全棟採玻璃帷幕建造，是一棟讓人感受自然，會呼吸的建築，體現大棟距價值，在居家即可一覽科博園道的綠海，將自然健康的光源，借景入室，轉換成為美麗光影，一直是涵碧建築美學的強項。

勤美之森、忠泰老佛爺都是興建中建案，而擁有國際三大涵碧樓酒店的鄉林集團，在科博館園道所推出的「鄉林美術舘」，則是科博館三大案中唯一成屋案，主打只有18戶的單純性大宅。日前以創意看板「我是老大爺 面對老佛爺」掀起網路熱議，帶動科博館推案聲量。

鄉林集團董事長賴正鎰說，「鄉林美術舘」基地是他創建鄉林的「起家厝」，光是土地整合就耗了20幾年，有著深厚情感！他除了大坑爬山，也會抽空在科博綠園道運動，經常看見住在附近的老台中企業家，住慣了這個區域，難得有新建案推出，動了換屋置產的念頭，也做了退休後三代同堂的規劃。

賴正鎰分析，現在台中市的都市計畫，不論是最富裕的七期、最熱的14期，政府都不會再像以前做法，先挪出4萬坪綠地，再分配住宅區、商業區，因為寸土寸金，都市發展已變成斤斤計較，大綠地不能像50幾年前的奢侈了。

而當前的小氣，反而成就了科博館4萬坪綠海地段史無前例的住家優勢，包括頂級台灣大道黃金地段、4萬坪綠海、五星飯店最密集、最大的綠園道、年輕人最愛的勤美商圈、醫療資源最密集。這個區域堪稱為集健康、國際、時尚、人文、教育、休閒、醫療於一身，是全台僅有。

台中市西區高總價住宅近一年累計成交戶數。資料來源：內政部不動產交易實價查詢
台中市西區高總價住宅近一年累計成交戶數。資料來源：內政部不動產交易實價查詢
土地稀缺的科博館以綠園道開闊視野、大棟距高級住宅區，吸引在地富豪置產。記者宋健生/攝影
土地稀缺的科博館以綠園道開闊視野、大棟距高級住宅區，吸引在地富豪置產。記者宋健生/攝影

草悟道 豪宅 台中市

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