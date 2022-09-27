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台南112年公告土地現值調整 10月3天辦10場說明會

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民國111年中西區新光三越中山店以公告土地現值每平方公尺新台幣33萬6000元（每坪約111萬元），第5度蟬連台南市「地王」。圖／地政局提供
民國111年中西區新光三越中山店以公告土地現值每平方公尺新台幣33萬6000元（每坪約111萬元），第5度蟬連台南市「地王」。圖／地政局提供

台南市民國112年公告土地現值調整作業結果，將於明年1月1日公告，為使市民朋友瞭解作業辦理情形，市府地政局從10月3日至5日止，陸續在南市各地政事務所舉辦10場公開說明會，歡迎市民踴躍參加。

市長黃偉哲表示，南市近年來南科園區F、G區段徵收、麻豆工業區市地重劃、永康物流及轉運專區市地重劃、平實營區市地重劃區、南台南副都心第一期區段徵收區、中國城暨運河星鑽區段徵收區、永康新設鹽行國中暨附近地區區段徵收區、新營長勝營區市地重劃區、新營客運轉運專區市地重劃區、沙崙綠能科學城等重大建設陸續推進，接力完工，增闢多處完善公共設施及便捷交通路網，在生活環境改善及未來前景看好下，帶動南市房地產市場穩定發展。

地政局長陳淑美指出，公告土地現值為課徵土地增值稅的計算基礎，依規定每年公告調整1次，地政局及各地政事務所已陸續展辦各項前置作業。10月份召開多場說明會向各界說明各行政區地價調查、區段劃分、地價估計情形及最近一期地價動態，預計廣泛蒐集市民朋友及各界人士意見，作為南市地價及標準地價評議委員會評議時的參考，以期合理調整地價。

台南市民國111年公告土地現值及公告地價，公告土地現值較110年上漲3.01%；公告地價較109年上漲3.55%。中西區新光三越中山店以公告土地現值每平方公尺新台幣33萬6000元（每坪約111萬元），第5度蟬連台南市「地王」。民國112年公告土地現值調整結果將公告也受到矚目。

台南市112年公告土地現值調整作業結果將公布，10月3日起至5日將陸續在南市各地政事務所舉辦10場公開說明會。圖／地政局提供
台南市112年公告土地現值調整作業結果將公布，10月3日起至5日將陸續在南市各地政事務所舉辦10場公開說明會。圖／地政局提供

區段徵收 重劃區 台南

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