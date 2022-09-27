萬華人瑞級平房1350萬轉手 專家曝三類老宅夯

實價揭露，台北市萬華區大埔街一棟屋齡104年，堪稱人瑞級平房老屋轉手，為北市今年屋齡最高交易案。房仲表示，該平房居住價值不高，買方主要是看上土地價值。

根據資料，該平房位於大埔街22巷內，建物11.66坪、土地14.22坪，以總價1,350萬元成交。

台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，此建築已相當老舊，依屋況來看，居住價值不高，不過因離萬華火車站、捷運龍山寺站，以及未來捷運萬大線的植物園站、廈安站都不遠，地段頗具優勢，因此買家購入動機應著重於土地價值。

該平房位在容積率225%的住三用地，換算土地單價約95萬元，符合區段行情，加上周邊也有許多老舊建築，推測買家是期待與周邊土地一同整合重建，目前當地新大樓案成交行情落在8、9字頭，若未來該屋成功重建，身價將大幅成長。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，自政府推動危老重建，台北市屋齡30年以上老屋交易占比逐年增加，從危老獎勵措施上路前的2016年4,981筆、占比約38%，2021年9,606筆、占比已達53%，等於一半以上的交易都是老屋，六年來增加15個百分點。

今年上半年交易占比更進一步拉高到56.5%，勝過去年同期的51.3%，顯示老屋交易已是台北市購屋的重點趨勢。

張旭嵐表示，台北老屋交易主要三大類：

一為高坪效老屋，老公寓公設比低，使用價值高，是小資族低總價卡位首都門牌的最佳選擇。 二為精華區老店。不少老平房或公寓位於精華商圈，一樓深具店面效益，過去也常見老店創高價的交易。 三為都更危老宅。在危老政策獎勵下，吸引建商協助整合，也促成更多老屋翻新，型塑都市新貌。

第一建經研究中心副理張菱育指出，危老重建包含建築規劃、時程、規模等容積獎勵總額度可達40%，其中時程獎勵與規模獎勵兩者合計最高可取得10%。由於時程獎勵今年已調降至4%，若想拉高容積獎勵，可透過規模容積獎勵來補足，也就是整合更大基地面積。

根據規模容積獎勵規定，申請基地達200平方公尺以上，可獎勵2%，每增加100平方公尺再獎勵0.5%，換言之，從今年5月起，想拿滿時程與規模合計的10%獎勵，基地面積須達1,000平方公尺以上。