儒鴻總部斥資64億今啟用 董座：發揮最大營運效益

儒鴻（1476）今（27）日舉行企業總部啟用典禮，公司斥資64億元，打造地下4層樓、地上19層樓的特色建築物，同時設置紡織品實驗室、布料研發、成衣技術及成品展示中心。儒鴻董事長洪鎮海表示，新總部成立後，具有近1.5萬樓地板面積，約為原大樓面積5倍，可將台灣所有約2,000位員聚集在一起，匯聚主要業務、接單營運重心、研發中心等，可發揮最大營運效益。

洪鎮海表示，儒鴻創立45年，長期深耕新北，2020年疫情爆發，各種醫療戰略物資供應不及，對人類與產業產生嚴重影響。儒鴻除發揮專業配合政府徵招產能，製作生產隔離衣與防護衣提供政府防疫外，更發揮在業界影響，協調品牌客戶、供應商間，協手渡過各種因疫情產生產品交期與金流的挑戰等，使產業鏈不中斷，企業能持續經營，並攜手產業夥伴渡過疫情所帶來的衝擊。

隨著疫情趨緩，全球迎向解封，儒鴻營運總部也正式落成，洪鎮海表示，儒鴻在五股原有兩棟大樓，總樓地板面積約3,000坪，但早已不敷使用，必須在大樓周邊租用空間，放置樣品以及作為倉庫使用。考慮公司未來長期營運發展，並且看準新莊副都心發展潛力、交通優勢，因此選擇在這裡落腳，以便員工通勤、客戶以及供應商來訪。

新北市長侯友宜表示，新北市產業發展以板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政大樓三大核心當作支點，沿著新店、蘆南蘆北為南北兩端建構出微笑曲線，估算總體開發面積逾2451公頃。其中由新莊副都心、頭前重劃區、新莊北側知識園區環繞而成的黄金三磚外，再加上泰山都市計畫區、温仔圳重劃區等，超過800公頃的副都心產業帶已然成形，吸引許多國際型企業總部進駐，透過聚落經濟和交通便捷等優勢，帶動周邊產業發展。

侯友宜表示，自2019年起即推動「招商一條龍」服務，受理民間企業投資協助與投資用地協尋，至今共計服務467案，其中取得建照、工業區廠房新建改建立體化容積獎勵、行政程續加速完成及尋找建廠或營業據點用地等落實投資項目，共計183案，累積創造超過3,600億元投資金額，帶動逾8.5萬個就業機會。

此外，早在2019年率隊考察東協三國時，就特地繞到儒鴻位於越南同奈省的成衣廠，邀請洪董事長在海外打拼的同時也莫忘故鄉、持續投資新北，如今儒鴻營運總部確實在新莊落成，不僅可作為辦公空間，也特別打造紡織品實驗室、研發中心以及「SHOWROOM」做為成衣發表展示空間等，可望提升產業效益，帶動更多就業機會。

經發局補充，新莊副都心鄰近新北市產值最大、就業人口數最多的新北產業園區，新五泰區約有3.6萬家中小企業，擁有完整產業供應鏈和工業技術優勢，產業聚落已然形成。且鄰近周邊擁有市府招商案「宏匯廣場」、「新莊宏i-Tower」及「新莊凱悅嘉軒酒店」，引進產業辦公室、購物商場等設施，豐沛新莊副都心城市機能多元性與高值化，有助於新北產業未來黃金10年發展，帶動周邊產業效益與就業機會，創造高經濟效益且國際化的繁華新榮景。