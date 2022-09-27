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心悅生醫與馬光保健控股公司簽署合作備忘錄

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

心悅生醫（6575）今（27）日宣布，與馬光保健控股公司（4139）簽署合作備忘錄。未來心悅研發的health supplement、中藥、medical food、健康食品、保健品等，擬委託經由馬光控股之通路據點協助對外拓展市場。

馬光控股旗下新加坡中醫診所，由現任總經理黃傳勝先生於1999年創立，在新加坡經營33家中醫診所、以及黃耀南藥行進行中藥材買賣與中成藥、保健品販售，另在大陸天津設立13家一級連鎖醫保定點服務門診，為當地民營醫療機構唯一的慢病管理專家。馬光集團正全面拓展東協如馬來西亞，和天津為主的大陸市場。

心悅生醫表示，心悅與馬光控股雙方本於促進世人身體、精神健康之宗旨，合意發展全面商業夥伴合作，未來心悅所研發之health supplement、中藥、medical food、健康食品、保健品等(依不同市場決定法規審核途徑)，擬委託經由馬光控股之通路據點協助對外拓展市場。

黃傳勝表示，馬光雖未設置專職研發部門，但針對醫療用藥及保健食品，一向嚴選供應商，並由公司醫務部門嚴格把關，期望在近年食品安全疑慮中，帶給社會大眾品質優良、健康安心的醫療用藥及保健食品。我們與心悅生醫的合作也是秉持這一信念。

心悅生醫創辦人暨執行長蔡果荃表示，心悅生醫創立將滿十年，面臨新冠疫情、極端氣候、歐陸戰爭和台海危機，深刻感受到世人對於創新療法的急迫需求，為照顧更多民眾的健康，為艱難的世代預作準備，除了已經建備完整，進入臨床研發的新分子藥，心悅也將以同樣氨基酸神經傳導的創新科學，安全性與製造的高標準，積極建立完整的替代性療法，補充新分子新藥的局限性。不只盡快滿足廣大群中的健康需求，也可大幅度提升心悅產品的市場分布及利潤。和在東南亞市場舉足輕重的馬光發展全面商業夥伴合作，就是這樣新增積極策略的開始。

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