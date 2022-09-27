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豪宅先冷了！新北交易腰斬、桃園以南總價跌千萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中示意圖。圖／591房屋提供
台中示意圖。圖／591房屋提供

央行去年底祭出第四波信用管制，將高價住宅貸款調降至四成，加上今年連續升息，《591實價登錄》統計指出，今年上半年新竹、台中、台南，高雄豪宅成交總價中位數均較去年下跌1,000萬以上，跌幅逾一成，桃園也跌10%，台北跌8%，僅新北市微漲2%。

成交量部分，台中豪宅交易量大增45%，成交501戶，拿下交易量與年增率雙冠王，高雄也小增3%，其他主要都會區交易量都下滑，新北減少45%，幾乎腰斬。

591實價登錄分析，台中在房價大漲之下，成交總價也容易突破央行定義的4,000萬豪宅門檻，因此交易量大增。其中北屯預售屋「雙橡園2925」共55筆成交量，獲得台中上半年最熱門豪宅。西屯七期「大陸寶格」34樓戶以1.6億元拿下台中上半年最貴住宅大樓。

台中豪宅交易量雖增加，但成交總價中位數由7,800萬降至6,800萬元，下滑13%。

豪宅交易量與台中同樣維持正成長的還有高雄市，今年上半年與去年相比微增3%、共134筆；但總價也由8,000萬元滑至6,800萬元。實價顯示，高雄今年上半年熱門交易豪宅由鼓山區「御皇苑」奪得，總價由皇苑建設「皇苑世紀館」27樓戶以1.4億元拔得頭籌。

桃園豪宅交易量與去年相比微幅下跌1%，2022上半年交易量共156件，總價則下滑1成，由7,500萬元降至6,750萬元。今年上半年桃園熱門豪宅為桃園中路重劃區內的「中悦美樹花園」，最貴豪宅則是「中悦世界中心」26樓戶以總價9,680萬元。

台北市豪宅今年上半年成交372筆，交易件數被台中市超車，總價部分也跌破億元，下降至9,372萬元，年減7%。

北市今年上半年熱門豪宅由大同區預售屋「大承」奪下，共30筆交易揭露；總價則由中正區「潤泰松濤苑」11樓戶以8.2億元居冠，買方一次打包7個車位，光車位就要價近2千萬元，且該案目前揭露交易單價均高於250萬元，穩坐「200萬俱樂部」。

新竹縣市上半年豪宅成交73件，交易量下跌8%，總價部分則由7,800萬元下滑至6,800萬元，年減13%。

新竹縣市今年上半年熱門豪宅及最貴住宅大樓皆位於竹北高鐵特區，由「若山二期若合山」拿下2022上半年新竹縣市最夯豪宅；而「名發天琚」14樓戶則以7,286萬元位居新竹縣市今年上半年最貴住宅大樓。

台南上半年豪宅交易量下跌2成，今年上半年成交量僅41件，是七都中豪宅交易量最少的區域，總價也由7,477萬元降至6,223萬元，為七都中豪宅中位數最親民的區域。

台南今年上半年高價住宅交易僅有3筆大樓產品，包括「富立耘非凡」、「遠奏曲」及「國泰上品硯極上景」，其餘皆是透天住宅，顯示台南富豪購置高價住宅仍偏好透天產品。

豪宅成交件數近乎腰斬的為新北市，由去年的233件跌至128件，下滑45%，總價則是七都中唯一未受央行限貸令影響的區域，反而從9,094萬元成長至9,260萬元，微增2%。

新北市2022上半年豪宅由中和「遠雄PARK ONE」及林口「森聯摩天41」並列奪下熱門豪宅交易；而總價部分則由新莊「遠雄九五」32樓戶以1.4億元位居新北市今年上半年最貴住宅大樓。

七都近年高價住宅成交量與價變化。資料來源／591實價登錄
七都近年高價住宅成交量與價變化。資料來源／591實價登錄

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