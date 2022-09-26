奇美博物館前館長廖錦祥辭世 文化部長李永得哀悼

奇美博物館催生協力推手廖錦祥於昨（25）日逝世，享壽85歲。文化部長李永得聞訊表達哀悼，並感懷廖錦祥以無私的精神，帶領奇美博物館豐富台灣博物館事業，也為台灣民眾孕育出提升文化美學素養、療癒大眾心靈的幸福博物館。

文化部表示，廖錦祥從奇美實業基層做起，退休後即擔任奇美博物館基金會董事長及奇美博物館館長，投入藝術的保存與推廣，於任內取得台南都會公園博物館園區50年營運權，打造奇美博物館新館，致力於實踐博物館永續營運與文化藝術共享的理念。

因為相信「社會將因博物館而更好」，廖錦祥承襲「博物館為大眾存在」的核心價值，守護奇美博物館豐沛的人文內蘊，透過開放典藏、展覽與學習活動，帶來創新的多元觀點，並將藝術融入民眾生活，讓每個到奇美博物館參觀的家庭都感受到幸福與溫暖。