離岸風電台灣隊2.0 上緯攜手台廠推動海盛、海碩風場

上緯新能源（SRE）今（26）日舉辦海盛（Formosa 4）、海碩（Formosa 5）離岸風電計畫的供應商大會，會中宣布擴大原「離岸風電台灣隊」陣容、進一步攜手六大供應鏈、超過三十家指標性業者，「離岸風電台灣隊2.0」正式成軍，並投入兩苗栗外海海盛離岸風電計畫（Formosa 4）與海碩離岸風電計畫（Formosa 5）。

上緯新能源在2021年邀集永冠能源、雲豹能源、天力離岸風電成立「離岸風電台灣隊」，成為台灣唯一由在地開發商與菁英供應商夥伴所組成的團隊；今日進一步邀請離岸風電供應鏈中的六大產業夥伴，包括電力設備、水下基礎、風力機組件、船舶與海事工程服務、港埠、工程設計服務等超過三十家指標性供應商、銀行和保險業者，擴大離岸風電台灣隊的戰隊組成，積極推動Formosa 4與Formosa 5兩風場。

上緯新能源董事長林雍堯表示，上緯新能源是最了解台灣離岸風電、最在地化的全方位國際離岸風電開發商。他進一步強調，上緯除了擁有耕耘十年引進的國際團隊，更擁有「台灣元素」：離岸風電技術起源在歐美，但要了解台灣法規、基礎建設、氣候、文化，例如歐洲風機要考慮葉片除冰，台灣風機卻要考慮環境溫度超過攝氏30度的降溫方式。

離岸風電第三階段區塊開發第一期的申請截止日期在即，林雍堯說，將為以比較成熟的固定式風場Formosa 4為核心，爭取區塊開發今年的名額。他表示，對投標價格有信心，但也對參與競標戒慎恐懼、做好最好準備。同時，台灣隊也有另一個國際團隊準備以浮動式平台為主的Formosa 5，兩者一起送件，不過浮動式風場是一個新的技術，能源局也將先以示範風場方式開始，無論港口、產業供應鏈等各方面都要做驗證，因此會以Formosa 4為主軸。

「Formosa 4海盛離岸風電」位於苗栗縣通霄外海，離岸最近20公里，總面積約85平方公里，預計設置單機容量裝置從9.5到20MW的風機，最大裝置容量可達1104MW。「Formosa 5 海碩離岸風電」位於苗栗後龍鎮外海，離岸最近20公里，面積約157平方公里，水深介於65～80公尺，單支風機裝置容量介於9.5MW至20MW，最大裝置容量可達1536MW。兩風場未來取得政府相關許可後，期待完工後進入商轉，以2600MW推估，可望提供兩百六十萬家戶所需的用電量。