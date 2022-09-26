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街口支付官方商城上線 開幕慶全商品滿額享免運優惠

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

街口支付官方商城今(26)日正式上線！街口支付將原創吉祥物角色商品化，首波上架十樣周邊單品，同時為歡慶官方商城開幕，9月26日(一)起至10月25日(二)，使用街口支付付款，單筆消費滿500元即可享免運優惠、滿1,000元再享100元街口幣回饋（每人限回饋1次）！更推出兩款優惠的限量組合，讓用戶一次收藏心儀的吉祥物周邊。

街口吉祥物又稱街口小隊，是街口支付最可愛的代表，由三位角色組成：不按牌理出牌的咖咖、內向害羞的綠綠和財圓滾滾的託付豬，立志帶給全宇宙便利的生活。街口小隊目前活躍於街口支付官方社群，受到粉絲關注喜愛，這次透過街口商城的上線，將實體走進粉絲的生活中。

街口商城首波推出街口小隊十樣周邊單品，而最萌最逗趣的睡不飽託付豬娃娃，是街口商城首波主打的療癒小物；另外也推出商城獨家限定版的環保袋與環保吸管，有趣吸睛之餘也希望粉絲一同愛護地球。不僅如此，為讓粉絲能夠以優惠價格一次買齊心儀單品，更推出商城優惠限量組合，分別為託付豬幸運招財組（包含託付豬財圓滾滾精裝筆、託付豬財圓滾滾手機座、金主降臨財運貼紙），特價528元，限量50組，以及飲料魔人組（包含街口小隊帆布環保飲料提袋、託付豬刺繡飲料杯套、託付豬不鏽鋼環保吸管組），特價528元，限量50組；讓粉絲們無論在家、上班或出遊時，都有街口小隊的陪伴。街口官方商城未來將陸續推出更多商品，敬請期待。

街口支付 環保

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