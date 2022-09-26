南僑副董陳飛鵬逝世 師大附中「念了六年」這學風影響他個性

南僑（1702）今（26）日公告，南僑副董事長陳飛鵬，也就是會長陳飛龍之弟逝世，享壽80歲。

南僑集團背後就有一對點子王與創意王兄弟。除了名聲響亮的會長陳飛龍，另一個是隱藏在幕後的副總裁陳飛鵬。

陳飛鵬個性開朗、年輕時愛運動，他也是師大附中的校友，隸屬師大附中高48班，相較於大部分人在師大附中念三年，他卻念了六年，不是因為留級，而是因為他從國中就讀附中，直到高中畢業。

陳飛鵬曾表示，在他那個年代，從小學要升國中，就必須通過聯考，當初他以第二志願進入師大附中國中部，就愛上了師大附中自由學風，考高中時就自動把師大附中列為第一志願。

有趣的是，「國中時期同班同學，幾乎全部又成為高中同學」。當時他們還史無前例的，跟學校申請自成一個班級，不過，校長擔心他們感情太好，自成小團體，不僅不准，還特別將他們都打散到各班，陳飛鵬笑說，「反而讓我們的影響力向外延伸」。

由於歷史背景，當時台灣只有台大與師大兩所大學，許多從大陸跟著國民政府遷徙到台灣的大學教授，都到了師大附中任教，除了師資優，這些老師教育方式，就像對大學生一樣，不會教條式的教育，反而鼓勵學生思考與辯論。「有時候對事情的看法跟老師不一樣，就會在課堂上直接辯論」，這種學風一直傳承到現在，是別的學校所沒有的，對於陳飛鵬的個性與工作，都有很大的影響。

陳飛鵬認為師大附中最難能可貴的，就是崇尚自由的學風，老師們會給學生很明確的是非觀與價值觀，但是老師們教的是「方向」，至於「方法」，則要學生自己想，培養學生們自我管理的能力，讓師大附中的學生，不但會讀書，也會玩。