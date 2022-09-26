史上最大！北車E1、E2公辦都更今簽約 總銷上看750億元

全台史上最大公辦都更案、西區門戶最後一塊拼圖「台北車站特定專用區E1、E2街廓公辦都市更新案」今（26）日舉行簽約典禮，該案為冠德建設、藍天電腦及華泰投資合組之合作聯盟拿下，並合資籌組專案公司「大埕股份有限公司」簽署出資契約，啟動更新事業規劃。全案預計2025年開工，2030年完工，預估開發後總銷達750億元以上。

今日出席嘉賓包括台北市長柯文哲、冠德建設董事長馬志綱、藍天電腦董事長許崑泰、華泰投資總經理崔梅蘭、根基營造董事長袁藹維、仲量聯行董事總經理趙正義等均出席。

台北市長柯文哲表示，自2014年上任以來就啟動西區門戶計畫，一路「拆、拆、拆」，包括拆除忠孝橋引道、拆遷三井倉庫、遷移國光客運、舊市議會招商等，未來還有西寧國宅、洛陽停車場改建等，恐怕還要8年才能完成，所以加上自己任內8年，整個西區門戶計畫至少要16年才能完成，但屆時城市風貌將改變。

冠德建設董事長馬志綱表示，該案在柯市長帶領下，將能更全整落實以C1D1雙子星、台北車站、北門為核心的西區門戶計畫，帶動西區翻轉，該案將以台北多元包容的城市價值為核心進行整體規劃，結合原本這裡豐富的歷史人文，以智慧永續綠建築打造商辦、商場及宜居住宅，塑造最優質的明日台北埕，打造國門全新地標及典範。