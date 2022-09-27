如果唐鳳是記者！最想去烏克蘭

「如果我是外派記者的話，最想去烏克蘭！」數位部部長唐鳳26日接受中央社學生特派員提問時回答，如果自己是新聞工作者，最想從事事實查核的工作，讓台灣民眾都能夠有假訊息的免疫力。她表示，新聞的數位轉型不可或缺，政府協助本土媒體與平台科技業者共榮共存。

中央社26日辦理第五屆「我是海外特派員」記者會，是在近兩年疫情中止後，再度派出4名學生前往菲律賓、新加坡、馬來西亞和泰國擔任實習特派員1個月。4名小特派員也到記者會現場接連詢問唐鳳問題，現場包括第一銀行總經理李嘉祥，中央社社長張瑞昌等上百位嘉賓，都仔細聆聽雙方的對答。

積極讓媒體分潤

中央社董事長劉克襄致詞表示，該活動透過線上課程、講座等管道已培育超過1萬名學生，每年更派出4、5位特派員到海外學習。他誇獎唐鳳說「她為民眾帶來精準分析」，並讓小特派員現場採訪唐鳳，他開玩笑說，「希望唐鳳接受訪問時，要用地球人的語言」。

唐鳳致詞時，也接著劉克襄的話表示，「各位地球人好」。她指出，大多產業都面臨數位轉型的問題，但有些產業更具備公共價值，像是「沒有新聞業就不會有民主社會」，所以她正積極與數位平台業者協商，與在地新聞業者共榮共存，確保新聞業的工作能取得一定的數位轉型資源。

如果唐鳳是記者！

在馬拉西亞實習的特派員廖彥甄首先提問：如果部長有機會成為海外特派員，會最想去哪個國家？唐鳳回答表示，「那要看是多遠的未來」，近期最關心的是烏克蘭，自2月以來俄烏戰爭爆發以來，該國屢屢運用最新的通訊傳播科技，讓全世界的盟友知道他們故事，並持續了解後續重建的擘劃。

菲律賓特派員周雨潔則問說，如果部長是記者的話，會最想要從事什麼類型的新聞？唐鳳說，最想要做「事實查核工作」，台灣是數度被評為受假訊息危害最嚴重的地方，目前台灣已與國際事實查核組織合作，試著推行「先查證、再轉傳」的觀念，盼能強化民眾對假訊息的免疫力與抗體。

星際檔案，防範網攻

泰國特派員李婕瑜提問說，部長最深刻的海外經驗為何呢？唐鳳指出，6月曾到義大利待了一個禮拜的時間，與17個國家的數位相關領導人討論在俄烏戰爭之後，民主陣營的盟友如何透過數位傳播技術進行聯防，例如透過「星際檔案系統」的技術，確保政府官網不會被貫穿或竄改。

到新加坡實習的特派員謝佩玲則問說，到海外親身體驗與在網路連線的不同為何？唐鳳分享說，透過網路視訊的模式，無法接受到如手勢或姿態等非語言訊息，雙方往往比較客氣。但若討論比較有衝擊性的議題時，很難隔著螢幕讀空氣，所以要與不熟悉的對象建立關係，還是直接見面比較好。

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