「奇美的博士」廖錦祥辭世 告別服務一甲子的奇美集團

奇美集團今（26）日發布訃聞「 不捨！集團董事長廖錦祥辭世」。廖錦祥被奇美創辦人許文龍稱之為「奇美的博士」，因病於9月25日辭世，享壽85歲，告別了服務一甲子的奇美集團，自人生舞台退場。

廖錦祥比奇美集團創辦人許文龍小10歲，進入公司時從最基層的倉管工作一路做起，除共同打拚事業，更成為許文龍的妻舅。

廖錦祥2004年從許文龍手中接下奇美實業董事長職務，直到2012年交棒給許文龍的堂弟許春華。

廖錦祥同時也在2010年3月，以最大法人股東身份接掌由群創光電合併奇美電、統寶光電三合一後更名的「奇美電子」董事長。2011年12月2日廖錦祥在奇美電董事會中稱病閃電請辭，留下奇美電400億至600 億元聯貸案懸而未決，陷入債務協商的奇美電董事長職務空缺更長達三個半月，直到2012年3月16日奇美電執行長段行建接下董座，才讓債權銀行團鬆了一口氣。

許文龍在口述傳記「零與無限大—許文龍幸福學」書中提到，要說廖錦祥多聰明也沒有，但廖錦祥什麼都做過，所以很照顧員工，了解困難在哪裡，做人也很謙虛，常說一些經驗給後輩參考，雖然都說自己不是專家，但其實是真正「奇美的博士」。

廖錦祥從企業經營領域退休後，與許文龍都投入藝術文化與醫療公共領域，續任奇美醫院與奇美博物館基金會董事長，常與擔任奇美博物館副館長的女兒廖婉如出席博物館活動。

廖錦祥在2020年辭去奇美博物館基金會董事長職務後，便鮮少在公開場合露面，最近傳出健康狀況不佳，今天家屬委由奇美集團公布過世消息。

奇美集團表示，對於廖錦祥董事長的辭世，感到悲痛與不捨，並將全力協助家屬處理相關事宜。廖錦祥於1962年進入奇美實業，於奇美集團服務時間長達60年，親自參與並見證奇美集團全球化的歷程，及投入於「藝術文化」與「醫療」兩大公益領域，貢獻卓著。

奇美集團已有完善公司治理體制，各公司營運不受任何影響。奇美集團表示，廖錦祥家人將依董事長遺願，治喪一切簡約，敬辭各界致意，也謝謝各界關心。