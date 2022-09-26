港務公司攜手釜山港灣公社轉投資公司 拓展印尼市場

台灣港務公司首間海外投資事業台印貨櫃倉儲物流（股）公司（下稱台印公司）近年來積極佈局印尼市場，於今(2022)年9月與南韓釜山港灣公社轉投資之PT. PLC公司簽署合作意向書，未來雙方將一起攜手合作，開拓印尼貨櫃碼頭營運、貨櫃堆場及倉儲物流業務等，提供台灣及南韓企業在印尼有更好的物流服務。

為響應政府新南向政策及看好東南亞市場的經濟發展，由台灣港務股份公司、陽明海運公司（2609）及印尼當地相關業者107年5月於印尼泗水共同投資設立臺印公司(PT. FORMOSA SEJATI LOGISTICS)，主要負責印尼泗水內陸貨櫃堆場及物流倉儲等業務，更積極尋求印尼潛在投資機會。

PT. PLC (PT. Probolinggo Logistic Center) 則由釜山港灣公司(BPA)、Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) 及印尼當地相關業者共同投資，於110年5月在印尼龐越(Probolinggo)設立，主要經營龐越港物流倉儲等業務。

印尼擁有豐富天然資源及年輕勞動力，加上印尼政府於2021年推出綜合法案（Omnibus Law）促進印尼國內外投資及創造大量就業機會，台印公司與PT. PLC公司皆看好未來台灣及南韓企業於印尼設廠佈局的機會，雙方將致力於貨櫃堆場、倉儲物流的營運拓展合作，提供台灣及南韓企業更有效率的物流設施及服務。