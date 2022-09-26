鼓勵增產報國！台塑增設生育獎勵 每胎月領二千到六歲

為善盡企業社會責任及鼓勵員工生育，台塑企業自2022年7月起增設生育獎勵措施，除員工或其配偶於懷孕、生產時，公司將贈送精緻福袋外，在寶寶出生後，為表達祝賀，台塑更致贈每一位新生兒2萬元的生育禮金，以及每月每位幼兒2千元育兒補助，直至滿6歲止。

台塑總管理處總經理林善志表示，為支持與鼓勵員工生育，新生兒出生後，台塑企業將致贈每名新生兒2萬元之生育補助，一方面祝賀新生命誕生。而關懷懷孕中的員工或員工之配偶，也將於員工本人或其配偶懷孕時致贈「好孕福袋」，內含多項營養補充品，為孕婦補充完整營養與活力；更在員工或其配偶生產後，再致贈「寶寶福袋」，內含多項寶寶用品，祝賀新生命的誕生。

另一方面，也鼓勵員工增產報國；同時，為減低員工養育學齡前孩童之經濟負擔，在員工子女出生後至滿6歲止，每月再補助每位孩童2千元育兒津貼，補貼員工育兒所需。不僅如此，員工子女就學後，各公司福委會更有獎學金可供申請至大學或研究所，鼓勵員工子女認真向學，無形中也塑造了下一代良好的學習態度與積極進取的精神。

林善志強調，台塑企業致力於員工照顧，除提供優於同業之薪資水準及穩定調薪外，也實施許多員工福利及優惠措施，例如員工本人及眷屬至長庚醫院的就醫優待、優於法令的給假、補助員工新（換）購電動車…等等。