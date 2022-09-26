快訊

獨／新光金二公主操盤 新光銀新總座大爆黑馬

表態拒上周玉蔻任何節目 她開第一槍：歡迎不分顏色響應

疫情震盪！本土+2萬8513例 較上周增1％

鼓勵增產報國！台塑增設生育獎勵 每胎月領二千到六歲

經濟日報／ 記者魏鑫陽／即時報導

為善盡企業社會責任及鼓勵員工生育，台塑企業自2022年7月起增設生育獎勵措施，除員工或其配偶於懷孕、生產時，公司將贈送精緻福袋外，在寶寶出生後，為表達祝賀，台塑更致贈每一位新生兒2萬元的生育禮金，以及每月每位幼兒2千元育兒補助，直至滿6歲止。

台塑總管理處總經理林善志表示，為支持與鼓勵員工生育，新生兒出生後，台塑企業將致贈每名新生兒2萬元之生育補助，一方面祝賀新生命誕生。而關懷懷孕中的員工或員工之配偶，也將於員工本人或其配偶懷孕時致贈「好孕福袋」，內含多項營養補充品，為孕婦補充完整營養與活力；更在員工或其配偶生產後，再致贈「寶寶福袋」，內含多項寶寶用品，祝賀新生命的誕生。

另一方面，也鼓勵員工增產報國；同時，為減低員工養育學齡前孩童之經濟負擔，在員工子女出生後至滿6歲止，每月再補助每位孩童2千元育兒津貼，補貼員工育兒所需。不僅如此，員工子女就學後，各公司福委會更有獎學金可供申請至大學或研究所，鼓勵員工子女認真向學，無形中也塑造了下一代良好的學習態度與積極進取的精神。

林善志強調，台塑企業致力於員工照顧，除提供優於同業之薪資水準及穩定調薪外，也實施許多員工福利及優惠措施，例如員工本人及眷屬至長庚醫院的就醫優待、優於法令的給假、補助員工新（換）購電動車…等等。

新生兒 生育補助 台塑

延伸閱讀

「奶茶妹」章澤天又懷孕了　挺肚在美陪千億老公續戰性侵官司

Sandy懷孕有端倪 炎亞綸曝她這點有變化！

六輕減碳3萬餘座公園年吸碳量 台塑表揚減碳績優部門

經部攜手台塑打造全台首座碳捕捉廠 年捕36噸二氧化碳

相關新聞

許文龍妻舅…奇美集團董事長廖錦祥25日病逝 享壽85歲

奇美集團董事長廖錦祥因病昨天過世，享壽85歲；奇美今天公告強調，奇美集團公司已有完善公司治理體制，各公司營運不受任何影響...

非六都首件...竹市首例10層樓以上危老建築重建案 已竣工領照

新竹巿推動都市危險老舊建築物加速重建案，已累積受理90餘件申請案，其中，位於竹市東前、東門街口一處透天厝獲核定成為「非六...

烘焙協會辦技術發表會 包餡機械大廠百城：已銷售全球80國家

台灣烘焙產業發展協會今天在食品包餡機大廠台南百城機械，舉辦專業技術發表會、邀請各地140家烘焙業者參加；請來烘焙產業發展...

搭配小港林園線 林園180公頃農業區將變更為住宅區、商業區

行政院長9月23日核定高雄捷運小港林園線綜合規畫報告，市府今天收到核定函。市府表示，朝今年底動工、119年完工通車目標邁...

信義房屋「為您的房子，找到對的人」 首月觀看數792萬

信義房屋推出最新電視廣告「為您的房子，找到對的人」，主打挑高、大露臺的房子都能透過精準的「「AI大數據智能配案」找到合適...

馬里亞納觀光局 第三度參加新加坡亞洲潛水展

馬里亞納觀光局積極發展潛水主題旅遊（Diving Tourism）第三度參加新加坡亞洲潛水展Asia Dive Expo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。