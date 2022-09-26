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饗食天堂睽違10年再展店 高雄夢時代開全台最大旗艦店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導
饗食天堂全台最大分店「饗食天堂高雄夢時代旗艦店」盛大開幕。圖/饗賓餐旅提供
饗食天堂全台最大分店「饗食天堂高雄夢時代旗艦店」盛大開幕。圖/饗賓餐旅提供

饗賓餐旅集團旗下國民Buffet「饗食天堂」睽違10年後，於高雄夢時代購物中心9樓，推出第11間，同時也是規模最大的「饗食天堂高雄夢時代旗艦店」，全店536坪、400席座位數。饗賓餐旅表示，此次開出的第11間「饗食天堂」為全台最大分店，瞄準年輕與親子客群，以拓展「NEXT Buffet」版圖。

饗賓餐旅此次以「Next Buffet」為概念，推出業界首創兒童專屬餐檯與餐點，提供不同以往的「饗食NEXT服務」，並首次導入「一餐區一主題」規劃，多元新潮的「饗食NEXT室裝」，打造愉悅多元的視覺饗宴；「八大餐區」推出全新升級7.0菜色，以豐富多樣「饗食NEXT美食」，提供極致百匯的多元體驗。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，饗食天堂創立於2001年，以嚴選食材、職人料理、用心服務開創台灣Buffet風潮，20年間從料理價值升級，到美學價值提升，再到Buffet價值的創新，持續為顧客創造美好用餐體驗，本次選定高雄夢時代購物中心，以「Next Buffet」為概念，打造全台最大門市「饗食天堂高雄夢時代旗艦店」，並以三大概念延伸至全面顧客體驗。

首先是「饗食NEXT服務」，為提供每位顧客最佳用餐體驗，「饗食天堂高雄夢時代旗艦店」推出多項貼心服務，包含業界首創高度僅70公分的兒童餐檯，方便小顧客們輕鬆夾取美食；亦首次提供兒童專屬的迷你版餐點，如：章魚壽司、啵啵稻荷船、鮭魚烤飯糰、蝦卵烤飯糰、小夥伴愛吃玉子燒、螺絲捲、起司黑熊包、奶黃熊貓包、QQ天使蛋、玉米濃湯、波浪薯薯、玉米脆烤雞翅、漢堡堡與焦糖布丁，還有大朋友小朋友都喜歡的巧克力DIY噴泉區，和首度推出的「饗食小夥伴」逗趣可愛人形燒。

為了讓大小朋友有更開心的用餐體驗，饗食天堂首次推出5個萌度破表的「饗食小夥伴」品牌IP，穿梭在牆面與兒童餐區，分別是：喜歡吃海鮮個性溫柔、哭點很低的鯊魚「波仔」；擁有把東西變成肉的粉紅「孔妞」；舉止像貴婦卻是愛吃蔬菜的大胃王「溫莎拉」；忠厚老實、公事包中裝著迷你餐具的「范大鴨」；以及雞蛋與布丁為造型的「咘咘」，滿足大朋友小朋友們的童心與味蕾。

其次，饗食天堂度導入「一餐區一主題」概念，「八大餐區」集結各式異國特色美味，入口處以彩虹廊道為閘口，一路通往設有火焰之牆的「日式烤炸物區」、穿插航海圖騰的「日料海鮮區」、充滿經典港片金句的「港點區」、書法味濃厚的「中式料理區」、浪漫小鎮情懷的「義法料理區」、復古普普風的「西式料理區」、繽紛蜜糖之島「甜品水果區」，以及使用鏡面與金屬打造的「中島飲料區」，更有首度出現在饗食天堂的「機動式港點餐車」，提供移動式自助取餐飲體驗，餐廳走道與包廂牆面設有多款以經典童話故事作為設計概念的「紙雕藝術」美學風格，仔細尋寶，或許還能找到藏身其中的「饗食小夥伴」。

另外，推出全新升級7.0菜色，首次加入起司愛好者的最愛「特色焗烤區」，提供焗烤生蠔、焗烤奶油白菜等，新增煎得赤赤的鮮香現煎白鯧魚，以及大小朋友都為之瘋狂的「饗食小夥伴人形燒」，共有濃郁花生、香醇卡士達兩種風味選擇。

陳毅航表示，雖然仍身處在疫情期間，但身為全台知名國民Buffet的饗食天堂，10年後再次開展的第11家分店—饗食天堂高雄夢時代旗艦店，從顛覆玩味的創新室裝，用心體貼的兒童專屬餐台，港式餐車的經典玩味，八大餐區7.0升級菜色，萌味十足品牌IP等，要全力體現饗食天堂的品牌精神與品牌價值。

為歡慶「饗食天堂高雄夢時代旗艦店」9月25日正式開幕，即日起凡至店內消費滿3,000元即贈饗食天堂首次推出的品牌IP「饗食小夥伴購物袋」乙個，數量有限，送完為止；iEAT會員可使用iEAT愛吃點10點＋119元換購。

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