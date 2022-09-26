非六都首件...竹市首例10層樓以上危老建築重建案 已竣工領照

新竹巿推動都市危險老舊建築物加速重建案，已累積受理90餘件申請案，其中，位於竹市東前、東門街口一處透天厝獲核定成為「非六都首件」危老重建案，也是竹市危老建築重建案首件10層樓以上竣工案例，已於今年取得使用執照，即將入住。

新竹市府2017年起攜手中央推動「都市危險老舊建築物加速重建」，截至今年9月19日已累積受理90餘件申請案、核定89件，部分案件已順利完工，陸續申領使用執照。

市府都發處指出，該透天厝屋齡達30年以上，經結構鑑定耐震能力不足，屬危險及老舊建築物，於2018年6月核定危老重建計畫，獲得20%容積獎勵，基地面積432平方公尺，原址重建為地上11層、地下3層集合住宅，嶄新現代的建築物外觀及居住環境改善，附設地下停車、無障礙電梯，符合現行化消防救災、逃生避難、公共安全及耐震結構標準，重建後地價稅及房屋稅得減半徵收2年。

都發處表示，都市危險老舊建築物重建行政流程已簡化，不限土地面積大小，只要都市計畫範圍內的危險老舊房屋，經確認不具保存價值、達成100%同意，小基地也能重建，而重建後的房屋高度與建蔽率都有一定程度的放寬，容積獎勵也相當明確，地價稅和房屋稅也有相關減免。

都發處指出，危險及老舊建築物的建築立面、管線老舊，違建嚴重，多數位於狹窄巷弄中，不僅環境品質不佳，消防設施亦多不完備，耐震設計與現行規範有所差距。推動都市危險及老舊建築物重建，盼改善市民居住品質、公共安全，並達到都市防災目的。