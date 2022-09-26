快訊

獨／新光金二公主操盤 新光銀新總座大爆黑馬

表態拒上周玉蔻任何節目 她開第一槍：歡迎不分顏色響應

疫情震盪！本土+2萬8513例 較上周增1％

聽新聞
test
0:00 / 0:00

非六都首件...竹市首例10層樓以上危老建築重建案 已竣工領照

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府都發處指出，位於新竹市東前、東門街口一處透天厝屋齡達30年以上，經結構鑑定耐震能力不足，屬危險及老舊建築物。圖／新竹市政府提供
新竹市府都發處指出，位於新竹市東前、東門街口一處透天厝屋齡達30年以上，經結構鑑定耐震能力不足，屬危險及老舊建築物。圖／新竹市政府提供

新竹巿推動都市危險老舊建築物加速重建案，已累積受理90餘件申請案，其中，位於竹市東前、東門街口一處透天厝獲核定成為「非六都首件」危老重建案，也是竹市危老建築重建案首件10層樓以上竣工案例，已於今年取得使用執照，即將入住。

新竹市府2017年起攜手中央推動「都市危險老舊建築物加速重建」，截至今年9月19日已累積受理90餘件申請案、核定89件，部分案件已順利完工，陸續申領使用執照。

市府都發處指出，該透天厝屋齡達30年以上，經結構鑑定耐震能力不足，屬危險及老舊建築物，於2018年6月核定危老重建計畫，獲得20%容積獎勵，基地面積432平方公尺，原址重建為地上11層、地下3層集合住宅，嶄新現代的建築物外觀及居住環境改善，附設地下停車、無障礙電梯，符合現行化消防救災、逃生避難、公共安全及耐震結構標準，重建後地價稅房屋稅得減半徵收2年。

都發處表示，都市危險老舊建築物重建行政流程已簡化，不限土地面積大小，只要都市計畫範圍內的危險老舊房屋，經確認不具保存價值、達成100%同意，小基地也能重建，而重建後的房屋高度與建蔽率都有一定程度的放寬，容積獎勵也相當明確，地價稅和房屋稅也有相關減免。

都發處指出，危險及老舊建築物的建築立面、管線老舊，違建嚴重，多數位於狹窄巷弄中，不僅環境品質不佳，消防設施亦多不完備，耐震設計與現行規範有所差距。推動都市危險及老舊建築物重建，盼改善市民居住品質、公共安全，並達到都市防災目的。

代理市長陳章賢指出，竹市屬台灣開發較早地區，全市屋齡超過30年以上且待更新的老舊住宅不少，另也因應高齡化社會，5層樓以下老舊建築多無昇降設備，對無障礙居住環境需求日漸提高。市府自2018年起推動都市危險老舊建築物重建，持續配合中央政策加速推動，並簡化行政程序，期保障市民生命與財產的安全。

新竹市府指出，位於新竹市東前、東門街口的危老建築已現地重建，是新竹市危老建築重建案首件10層樓以上竣工案例。圖／新竹市政府提供
新竹市府指出，位於新竹市東前、東門街口的危老建築已現地重建，是新竹市危老建築重建案首件10層樓以上竣工案例。圖／新竹市政府提供
截至今年9月19日，竹市已累積受理90餘件危老建築重建申請案，部分案件已順利完工，陸續申領使用執照。圖／新竹市政府提供
截至今年9月19日，竹市已累積受理90餘件危老建築重建申請案，部分案件已順利完工，陸續申領使用執照。圖／新竹市政府提供

建案 房屋稅 地價稅

延伸閱讀

全民運聖火抵竹市！7健美選手「肌肉炸裂」迎接超養眼

青草湖的淤泥都堆這 竹市議員指雜草叢生、停車場排水不良

批高虹安不知問題癥結 沈慧虹：造神不成 失言又怪別人

六年二度獲獎 竹市育賢國中摘全國教學卓越獎銀質獎

相關新聞

許文龍妻舅…奇美集團董事長廖錦祥25日病逝 享壽85歲

奇美集團董事長廖錦祥因病昨天過世，享壽85歲；奇美今天公告強調，奇美集團公司已有完善公司治理體制，各公司營運不受任何影響...

非六都首件...竹市首例10層樓以上危老建築重建案 已竣工領照

新竹巿推動都市危險老舊建築物加速重建案，已累積受理90餘件申請案，其中，位於竹市東前、東門街口一處透天厝獲核定成為「非六...

烘焙協會辦技術發表會 包餡機械大廠百城：已銷售全球80國家

台灣烘焙產業發展協會今天在食品包餡機大廠台南百城機械，舉辦專業技術發表會、邀請各地140家烘焙業者參加；請來烘焙產業發展...

搭配小港林園線 林園180公頃農業區將變更為住宅區、商業區

行政院長9月23日核定高雄捷運小港林園線綜合規畫報告，市府今天收到核定函。市府表示，朝今年底動工、119年完工通車目標邁...

信義房屋「為您的房子，找到對的人」 首月觀看數792萬

信義房屋推出最新電視廣告「為您的房子，找到對的人」，主打挑高、大露臺的房子都能透過精準的「「AI大數據智能配案」找到合適...

馬里亞納觀光局 第三度參加新加坡亞洲潛水展

馬里亞納觀光局積極發展潛水主題旅遊（Diving Tourism）第三度參加新加坡亞洲潛水展Asia Dive Expo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。