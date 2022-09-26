快訊

許文龍口中真正「奇美的博士」 集團董事長廖錦祥25日辭世享壽85歲

台股慘跌340點收13,778點再破底 寫22個月新低

直播／本土確診增28513例、境外272例 56例死亡

高雄關通關服務 雙十節連續假期不打烊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高雄海關今（26）日表示，為配合廠商及民眾通關需要，今年雙十節連續假期(10月8日至10月10日)秉持「服務不打烊」精神，繼續辦理進出口貨物及郵包之通關業務。

高雄關指出，相關措施包括有連續假期前1日(10月7日)之一般進出口通關案件，除特殊案件外，均於當日處理完畢。

其次，連續假期在出口貨物通關作業方面，每日上午8時30分至下午4時30分止，如需辦理通關業務者，無需事先提出申請，可逕洽該關執勤人員(海運進口貨物通關集中於小港分關辦理)；上開時間辦理進出口貨物查驗，視同正常辦公時間，免徵收特別驗貨費。

儀檢作業方面，每日上午9時至下午4時止，集中於第74號碼頭第5貨櫃中心儀檢站辦理。惟若第5貨櫃中心儀檢站機器故障，將另行公告之。第一備援儀檢作業地點為第2貨櫃中心儀檢站；第二備援儀檢作業地點為第4貨櫃中心儀檢站。

郵包通關作業方面，配合郵局(含高雄及臺南)營業時間，業務一組高雄郵務股於10月8日(星期六)辦理郵包通關，作業時間上午8時至下午3時30分止；嘉南分關臺南郵務股於10月8日(星期六)上午8時至12時止，均派員值勤。

海空運旅客通關作業方面，按船、機抵達及離境時間正常辦理通關。

連續假期 碼頭

延伸閱讀

彭文正拍影片挺柯志恩 陳其邁勤走基層固樁

世界台商會邀龐培歐明來台 藍委溫玉霞：內部有些疑慮、擔憂

高雄警酒駕二犯免職 想保退休金扯酒駕高官 翻案失敗

明天與龐培歐早餐會 陳其邁︰他一定會愛上高雄

相關新聞

不動產市場「雙降」！商仲：升準衝擊心理深厚

第一太平戴維斯統計指出，今年前8月大型商用不動產交易共935億元，比去年同期減少23%，特別是自8月起，受到美元升息、台...

高雄前鎮區工業地稀缺 地價頻創新高

高雄前鎮區近來因加工區轉型升級、加上遷離臨港199座油槽，投入亞灣區港埠再造，已從傳統工業聚落變身為新創科技產業據點，據...

期待增值？繼承凶宅扛千萬房貸 最終結果曝

新北市五股區一間中古華廈近日淪入法拍，一拍底價1,178萬元，扣除車位，一坪約28萬元，和市場行情相當，不過，由於法院公...

奇美集團董事長廖錦祥25日辭世 享壽85歲

奇美實業今天公告，奇美集團董事長廖錦祥因病於昨天辭世，享壽85歲；廖錦祥是奇美集團創辦人許文龍妻舅，在許文龍退休後接任奇...

馬里亞納觀光局 第三度參加新加坡亞洲潛水展

馬里亞納觀光局積極發展潛水主題旅遊（Diving Tourism）第三度參加新加坡亞洲潛水展Asia Dive Expo...

SOOCKER首推NFT免費程式 萬家電商品牌行銷輕鬆上手

電商使用NFT做行銷，將愈來愈容易上手。社群電商品牌SOOCKER搜客日前推出「EaSYMiNT：電商賦能型NFT鑄造暨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。