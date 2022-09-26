高雄關通關服務 雙十節連續假期不打烊

高雄海關今（26）日表示，為配合廠商及民眾通關需要，今年雙十節連續假期(10月8日至10月10日)秉持「服務不打烊」精神，繼續辦理進出口貨物及郵包之通關業務。

高雄關指出，相關措施包括有連續假期前1日(10月7日)之一般進出口通關案件，除特殊案件外，均於當日處理完畢。

其次，連續假期在出口貨物通關作業方面，每日上午8時30分至下午4時30分止，如需辦理通關業務者，無需事先提出申請，可逕洽該關執勤人員(海運進口貨物通關集中於小港分關辦理)；上開時間辦理進出口貨物查驗，視同正常辦公時間，免徵收特別驗貨費。

儀檢作業方面，每日上午9時至下午4時止，集中於第74號碼頭第5貨櫃中心儀檢站辦理。惟若第5貨櫃中心儀檢站機器故障，將另行公告之。第一備援儀檢作業地點為第2貨櫃中心儀檢站；第二備援儀檢作業地點為第4貨櫃中心儀檢站。

郵包通關作業方面，配合郵局(含高雄及臺南)營業時間，業務一組高雄郵務股於10月8日(星期六)辦理郵包通關，作業時間上午8時至下午3時30分止；嘉南分關臺南郵務股於10月8日(星期六)上午8時至12時止，均派員值勤。

海空運旅客通關作業方面，按船、機抵達及離境時間正常辦理通關。