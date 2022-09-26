SOOCKER首推NFT免費程式 萬家電商品牌行銷輕鬆上手

電商使用NFT做行銷，將愈來愈容易上手。社群電商品牌SOOCKER搜客日前推出「EaSYMiNT：電商賦能型NFT鑄造暨空投」應用程式，在台灣率先為電商品牌量身打造解決方案，以零技術門檻，協助品牌商鑄造具備特定福利權益的賦能型NFT，並可空投給購買指定商品的消費者，提供兼具客戶經營與創造營收的創新機制，讓NFT可廣泛運用在電商場域。

EaSYMiNT應用程式已在EasyStore開店平台的擴充市集上 架，全台透過EasyStore經營電商的逾萬家品牌，今年底前均可免費下載使用。

NFT (Non-Fungible Token 非同質性代幣)，NFT代表記錄在區塊鏈上「獨一無二的數位憑證」，用以表彰諸如藝術品或收藏品等品項的所有權。

「賦能型NFT」將成為品牌創造營收的新武器。根據NFT數據分析平台NFTGO.io日前發布的2022年中報告，NFT市場整體市值達225.6億美元，占整個加密貨幣產業的18%，顯示NFT地位舉足輕重。

研究機構 Messari 指出，截至2022年2月底，總市值超過150億美元的NFT十大市占率分類中、除了頭像、遊戲、藝術與收藏等前四大類型，多數為資深行家參與外，排名第五的「賦能型NFT 」( Utility NFT，從最簡單的提供購物優惠到營造專屬感的尊榮服務，均屬此類 )，是電商品牌有極高意願嘗試作為行銷與客戶經營的工具；但品牌主一想到需具備了解區塊鏈技術、智能合約、錢包、Gas Fee (礦工費)、鑄造與空投等十八般武藝，便望之卻步。

簡單三步驟 從Web2.5邁向Web3.0

沂動行銷執行長王秋鎮指出，「SOOCKER搜客長期服務品牌客戶，我們也觀察到電商市場待滿足的一個缺口，就是電商品牌如何應用NFT在日常營運的場景，除了可以締造全新的消費者體驗，也有助提升銷售力。」因此SOOCKER搜客開發了「EaSYMiNT電商賦能型NFT鑄造暨空投」應用程式，消弭電商品牌進入NFT的技術障礙，協助品牌零技術門檻銜接Web2.5，邁向Web3.0。

沂動行銷2017年成立，為專注「以創新營運模式翻轉電子商務」的新創企業，除了是台灣區塊鏈大聯盟創始成員，也是LINE官方認證級應用夥伴。沂動行銷在2018年推出SOOCKER搜客社群電商解決方案。

王秋鎮補充說，在電商的場域中，NFT有多元應用想像空間。舉例，品牌可以賦與NFT免費飲品、打五折，甚至參與全球新品發布會等權益功能，這也是所謂的「賦能型NFT」。而持有該NFT的消費者，除可自行使用該權益，也可選擇在例如OpenSea的交易平台轉讓出售該NFT，為品牌創造兼具經營熟客與召募新客的價值。

「EaSYMiNT電商賦能型NFT鑄造暨空投」應用程式，依以下三步驟，品牌與消費者即可輕鬆進入Web2.5的世界：1. 品牌下載「EaSYMiNT電商賦能型NFT鑄造暨空投」應用程式：目前已在EasyStore擴充市集上架。

2. 品牌設定鑄造專案與NFT賦能內容：類似規畫日常設計行銷活動一樣，品牌在EaSYMiNT後台設定時間、指定商品清單、NFT賦能內容與NFT鑄造數量；品牌也可設定是否從NFT次級市場交易收取分潤。

3. 消費者購買指定商品、並過了商品鑑賞期，EaSYMiNT即會空投品牌 NFT到EaSYMiNT為消費者建立的錢包；消費者可以透過＠mynfts LINE官方帳號隨時查看、分享或移轉其所持有的EaSYMiNT合作品牌所發行的NFT。

「品牌只要專注於商品開發與行銷銷售事宜，其他NFT相關事務，則由EaSYMiNT為提供品牌與消費者一站式解決方案。」王秋鎮說。

至於專案發行價，王秋鎮說，每鑄造暨空投一個NFT，品牌需支付之專案費用至少新台幣30元起(EaSYMiNT保有調整鑄造暨空投價格的權利)，每次最低發行數量為100個NFT。