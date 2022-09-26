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momo週期購推咖啡訂閱 濾掛、膠囊、瓶裝咖啡自動補貨

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
momo《國際咖啡節》盛大開跑，祭出六大好康回饋寵愛咖啡迷。圖／富邦媒提供
momo《國際咖啡節》盛大開跑，祭出六大好康回饋寵愛咖啡迷。圖／富邦媒提供

富邦媒（8454）鎖定全台一年上看800億的「黑金」商機，旗下momo購物網即日起至10月2日推出「國際咖啡節」，祭出六大好康回饋，同時看準咖啡控每日一杯咖啡的需求，提供週期購「咖啡訂閱」服務，橫跨濾掛咖啡、膠囊咖啡、咖啡豆、瓶裝咖啡都能透過服務自動補貨。

momo咖啡銷售連年增長，2022年至今業績年增逾三成。富邦媒表示，momo站上已集結超過250個咖啡品牌，包含雀巢、UCC、湛盧、西雅圖、星巴克、金杯等知名品牌，以及今年新加入的CAFE!N硬咖啡、OKLAO歐客佬、85度C、王者咖啡，共有近4,000個商品選擇。此外，momo週期購也提供「咖啡訂閱」服務，包括經典曼巴、黃金曼特寧、花果香、堅果風等口味咖啡，消費者可依不同天數選擇配送頻率，且前三次自動訂購價格不會高於首次購買時的促銷，替咖啡控划算、定期補貨。

此外，momo根據銷售觀察，「濾掛式咖啡」買氣近年尤為熱絡，佔整體咖啡銷售佔比約33%，主要是黑咖啡無添加糖與奶的健康優點，加上隨沖隨飲的便利性備受上班族喜愛，人氣夯品如momo咖啡熱銷常勝軍「湛盧咖啡」經典綜合精品濾掛咖啡，「UCC」職人綜合風味濾掛咖啡，還有「Casa卡薩」嚴選綜合濾掛咖啡。

現代人注重品味生活，從研磨、沖泡到過濾都需親自參與的「咖啡豆」也有一批死忠愛好者，人氣商品包括「義大利金杯咖啡」女王咖啡豆，採空運保鮮維持鮮度；五星飯店指定品牌「璞珞珈琲」嚴選咖啡豆，或是連鎖名店「Starbucks星巴克」咖啡豆、「cama café」尋豆師精選咖啡豆等。

喜歡迅速補充好精神的消費者則偏好「即溶咖啡」，好評熱銷商品如「西雅圖」貝瑞斯塔二合一咖啡，原裝進口「UCC」芳醇即溶咖啡，「雀巢」金牌微研磨咖啡等。

歡慶世界咖啡日，momo購物網即日起至10月2日 《國際咖啡節》開跑，六大好康回饋包含嚴選咖啡99元起、自動研磨咖啡機10月1日限量1元搶、天天限搶5折精選咖啡、人氣夯品買一送一、滿額登記送好禮以及FB社團曬單抽獎寵愛咖啡迷。

咖啡 momo 富邦媒

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