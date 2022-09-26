照顧者的心聲誰人知... 合庫人壽呼叫星隊友圓滿落幕

國內首齣關懷家庭照顧議題的沉浸式音樂劇「哈囉！呼叫『星』隊友」以及「未來請回答」生活策展於9/24在高雄畫下北中南完美的巡迴句點。由合庫人壽與家庭照顧者關懷總會（下稱家總）於攜手合作十年之際，邀請知名藝人湯志偉與Juby伉儷領銜打造的創新音樂劇，高雄市政府衛生局局長黃志中特別到場支持，不僅演出動人，劇情更呼應家庭照顧者的心聲，「說的就是我們的故事。」不少觀眾心有戚戚焉，長照的辛苦也透過音樂劇得到了出口。

後疫情時代 合庫人壽守護不中斷

在這二年疫情籠罩下，有不少人成為「新手照顧者」，照顧家庭的各種挑戰也層出不窮，合庫人壽於2020年起推出各式線上活動，包括身心健康測量評台、線上伴伴市集、線上演唱會以及線上喘息學院課程等等，在疫情時期提供照顧者不同的陪伴，合庫人壽藍年紳總經理表示，在與家總合作十周年之際推出音樂劇創新的溝通方式，就是希望照顧者在後疫情時代可以走出家門，接觸新事物，同時也讓民眾了解在高齡少子化的社會結構中，更需要認識長照資源。高雄場飾演說書人的Juby也有照顧家人的親身經歷，對於劇情更加有感，尤其是音樂劇中的角色星星媽就為了照顧患有自閉症的兒子星星，如同許多資深照顧者一樣放棄了自己的夢想。Juby期盼透過音樂劇的推廣，讓更多家庭照顧者走出來，參加各式各樣喘息活動，照顧自己的身心健康。

家總理事長郭慈安也表示，為提供家庭照顧者更多協助，中華民國家庭照顧者關懷總會的0800–507272（台語：有您真好真好）家庭照顧者關懷專線，依照家庭照顧者需求，設計新創方案。這幾年的疫情，照顧者面臨多方壓力下，希望大家還是可以留一點時間給自己，喝一杯咖啡、聽一首歌，覺察自己的壓力指數，不要讓負荷超載，身心出現狀況。家總與全國118個家庭照顧者支持服務據點，都有專業人員，針對高負荷的家庭照顧者亦提供照顧實務指導、心理協談、支持團體等支持性服務，我們都陪著家庭照顧者一起，做個聰明照顧者。

高雄市家庭照顧者支持服務據點 支持家庭照顧零距離

近二年疫情期間，家庭照顧者的照顧模式有很大的改變，因為擔心疫情，影響長輩，家庭照顧者自行在家照顧的時間變長，壓力也跟著加重。高雄市政府衛生局局長黃志中指出，高雄市的長照服務不中斷，同時以高雄市家庭照顧者關懷協會承辦的家庭照顧者服務資源中心、7處家庭照顧者支持性服務據點，由高雄市家庭照顧者關懷協會、高雄長期照顧人員福利促進協會、高雄市受恩社區閞懷協會、濟興長青基金會、台灣東裕健康促進發展協會、有限責任高雄市樹子照顧服務勞動合作社等單位承辦。培訓關懷陪伴員支持、關懷家庭照顧者、也拓展社區友善商家，讓家庭照顧者獲得長照資訊管道更多元、便利。黃志中局長再次呼籲，家庭照顧者壓力過大時，一定要出來求助，我們有長照及家照服務一起協助您。民眾只要有長照需求，請撥打1966，照顧管理中心評估長照等級，銜接服務，高負荷的家庭照顧者，我們也會轉介家照服務，一起協助家庭照顧者。

支持照顧者十年有成 守護新篇章待續

合庫人壽自2013年起透過房貸壽險每張捐款300元支持家庭照顧者，至今捐款己超過2,000萬元，用於成立喘息學院、提供喘息咖啡等等服務，已經幫助上萬個家庭照顧者，藍年紳表示，其實房貸壽險的精神與家庭照顧者一樣，是守護家人的支柱，當家庭主要收入者身故時，房貸壽險讓家人可以不用在面對親人離世悲痛的同時還要面對還不出的房貸及生活壓力，藍年紳同時也強調，長照已經是台灣社會目前所極需應對的課題，未來，合庫人壽將持續支持家庭照顧者，同時不斷推出便捷的保險服務，成為客戶與家人最有溫度的保險夥伴。