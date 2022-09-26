期待增值？繼承凶宅扛千萬房貸 最終結果曝

新北市五股區一間中古華廈近日淪入法拍，一拍底價1,178萬元，扣除車位，一坪約28萬元，和市場行情相當，不過，由於法院公告註明前屋主在「衣櫃上吊死亡」，情節罕見，法拍業者預料可能要到三拍以後，單價下殺到1字頭，才有機會脫標。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，這間房子目前屋主，是在前屋主自殺之後，於2020年繼承取得。根據謄本資料，當時繼承時，房子另有兩筆合計1,015萬元貸款，和當時市價差不多，但若扣掉凶宅折損，以六折計算，房貸債務比房子價值高出約400萬元。

在此情況下，按理說，應該放棄繼承，否則等於多背了一條債務，但當事人可能不了解、疏忽漏算房子淪為凶宅後的價值減損，或是可能期待房子未來增值，出售時能超過房貸，或是想住在該屋，仍決定繼承，繼續繳房貸，而一千萬房貸一個月要繳四、五萬元。

一直到最近，可能因為房貸太重，不想再扛，因此乾脆讓房子淪入法拍市場。

根據法院公告，該房子位於五股區凌雲路一段一棟華廈社區四樓，屋齡約10年，含機械車位共41.98坪，底價1178萬元。法院筆錄註明，原屋主於2020年7月，在建物內衣櫃上吊死亡，目前房子由繼承人，也是債務人自住使用。

徐華辰表示，該屋預計10月11日一拍，扣除機械車位，一坪約28萬，和市場行情差不多，該屋位處五股舊市區，周邊生活機能還算不錯，扣除車位坪數達40坪，且屋齡只有10年，條件算不錯，但因是凶宅，至少要到三拍以後，下殺到一坪16、17萬，才較有會脫標。