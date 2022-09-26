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遠東新挾環保科技布料 獲國際紡織聯盟永續創新獎

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東新董事長徐旭東(左四)與紡拓會代表團於瑞士參加2022 ITMF年會。圖／遠東新提供
遠東新董事長徐旭東(左四)與紡拓會代表團於瑞士參加2022 ITMF年會。圖／遠東新提供

遠東新（1402）推動永續創新產品不遺餘力，開發全球首款以回收廢氣再利用技術並結合尼龍66原液染色製成的環保科技布料，於9月20日榮獲國際紡織聯盟（ITMF）頒贈「永續創新獎」。遠東新為台灣唯一獲獎企業，從全球45家頂尖國際材料供應商中脫穎而出，並在最終入選的十家公司中獲得上台領獎之殊榮，向世界展現台灣永續創新實力。

遠東新董事長徐旭東表示，遠東新做為綠色產業的先驅，肩負帶領產業轉型使命，未來公司將以創新力、永續力不斷追求成長，為產業開啟新的永續發展方向。

本次遠東新世紀獲獎的永續創新產品，是運用「碳捕捉與利用」技術，與美國生技公司合作收集鋼鐵廠排出的廢氣，並透過獨步全球的聚合技術與垂直整合能力，轉換成聚酯原料再製成廢氣回收紗，且產品特性維持與石化原料製成相同。

此項全球首創回收廢氣再製為低碳聚酯原料，不但減少對於石化原料的依賴，同時也減少30%溫室氣體排放，達到減碳效益。除了聚酯技術創新，製程方面，結合尼龍66原液染色工藝，相較傳統水染技術，節省用水61%、能耗 67%與減少85%溫室氣體排放，色彩的鮮豔與飽和度更勝於傳統染整布料，耐曬性與耐洗性表現亦更加優異。

此產品今年2月亦獲得「ISPO國際紡織趨勢大獎最佳環保產品獎」，憑藉技術創新與環保績效，9月再度獲得ITMF獎項肯定。

遠東新自1988年投入環保回收製程，長期深耕綠色材料，秉持永續發展理念，從原料、技術、製程各面向尋求創新突破，開發世界首款回收廢氣再製的環保科技布料，以具體作為呼應全球減碳願景。此創新技術已獲得許多國際知名客戶指定採用，開啟廢氣回收循環利用模式，未來產品應用將不限於紡織品，亦可用於其他聚酯產品開發，包括推廣於工業用途紡織品或是聚酯包裝產品等，預期在全球淨零排放趨勢下，未來商機應用可期。

國際紡織聯盟成立迄今已超過百年，總部設於瑞士蘇黎世，是全球規模最大且最具代表性及影響力的國際紡織專業組織，會員包括來自於全球超過百家的紡織公協會及紡織企業，提供全球紡織產業從纖維到時尚的價值鏈合作關係及國際市場趨勢。

今年ITMF年會於瑞士達沃斯舉行，徐旭東偕同紡拓會與業界代表出席，加強台灣與國際同業交流。會中頒發首屆「永續創新獎」，由產業專家組成的國際評審團進行評選，評選標準包括四大面向：價值主張、環境影響、創新成果、對社會經濟影響及經濟可行性。

遠東新 環保

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