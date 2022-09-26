國旅開跑 花旗Prestige信用卡搶市場宣布持續提升尊榮

歡慶Citi Prestige邁入八周年里程碑，花旗(台灣)銀行全新攜手台北喜來登大飯店十二廚、請客樓、辰園、比薩屋、安東廳、SUKHOTHAI、桃山及台北寒舍艾美酒店探索廚房、寒舍食譜等知名餐廳合作，針對Citi Prestige信用卡推出兩人同行，一人免費的頂級禮遇。

更嚴選國內六大高爾夫球練習場，新增購買750顆球送750顆球之購球優惠。國外旅遊露曙光，Citi Prestige卡友亦尊享高額旅遊保障，公共運輸工具旅行平安保險最高新台幣5,000萬元、全程旅行平安保險最高1,000萬元保障以及全程旅行平安保險傷害醫療費用最高30萬元。

Citi Prestige信用卡擁有花旗頂級的產品權益—優渥回饋、奢華旅驛、生活饗宴、海宇遨遊及生活管家，向來深受商務及高資產客群青睞。海內外單筆消費每新台幣30元即可享受6點紅利回饋，平均15元可累積一哩程，快速累積紅利回饋，享受多元兌換服務。國外旅遊露曙光，花旗銀行邀請Citi Prestige卡友體驗精采權益。

在機場相關產品權益部分，Citi Prestige卡友可享一年8次機場接送服務免費權益，亦可將機場接送服務兌換為漫步台灣方案，享高鐵或台鐵指定單一區間標準車廂票券1張、指定地點2小時尊榮私人包車，國際機場停車則享每年免費停車6次，每次最多5天優惠。

入住全球任何飯店連續四晚，享第四晚免費，更有24小時生活管家為卡友貴賓打點精緻生活。為顧及客戶旅遊安全保障，Citi Prestige卡友亦尊享高額旅遊保障，公共運輸工具旅行平安保險最高新台幣5,000萬元、全程旅行平安保險最高1,000萬元保障以及全程旅行平安保險傷害醫療費用最高30萬元。

歡慶Citi Prestige邁入八週年里程碑，花旗銀行更推出本年度最優惠的新戶刷卡禮活動。即日起至2022年10月31日新申辦Citi Prestige信用卡，並於核卡後60天內繳交全額年費且一般消費累積刷滿新臺幣10萬元（含）以上，尊享新戶刷卡禮「新光三越禮券18,000元」（限量800名，若額滿將以15萬點紅利點數替代），花旗財富管理貴賓再享加碼好禮「花旗禮享家3萬點」。