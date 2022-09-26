快訊

軍情局第二號人物回軍 看懂國防部10月換血布局

美股重挫…台股早盤挫逾200點跌破萬四 台積電開盤價443元跌12元

60年最近！這天在家門前就能拍攝到木星大紅斑 不看可惜

國旅開跑 花旗Prestige信用卡搶市場宣布持續提升尊榮

經濟日報／ 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導
花旗Prestige信用卡持續提升尊榮極致體驗。業者提供
花旗Prestige信用卡持續提升尊榮極致體驗。業者提供

歡慶Citi Prestige邁入八周年里程碑，花旗(台灣)銀行全新攜手台北喜來登大飯店十二廚、請客樓、辰園、比薩屋、安東廳、SUKHOTHAI、桃山及台北寒舍艾美酒店探索廚房、寒舍食譜等知名餐廳合作，針對Citi Prestige信用卡推出兩人同行，一人免費的頂級禮遇。

更嚴選國內六大高爾夫球練習場，新增購買750顆球送750顆球之購球優惠。國外旅遊露曙光，Citi Prestige卡友亦尊享高額旅遊保障，公共運輸工具旅行平安保險最高新台幣5,000萬元、全程旅行平安保險最高1,000萬元保障以及全程旅行平安保險傷害醫療費用最高30萬元。

Citi Prestige信用卡擁有花旗頂級的產品權益—優渥回饋、奢華旅驛、生活饗宴、海宇遨遊及生活管家，向來深受商務及高資產客群青睞。海內外單筆消費每新台幣30元即可享受6點紅利回饋，平均15元可累積一哩程，快速累積紅利回饋，享受多元兌換服務。國外旅遊露曙光，花旗銀行邀請Citi Prestige卡友體驗精采權益。

在機場相關產品權益部分，Citi Prestige卡友可享一年8次機場接送服務免費權益，亦可將機場接送服務兌換為漫步台灣方案，享高鐵或台鐵指定單一區間標準車廂票券1張、指定地點2小時尊榮私人包車，國際機場停車則享每年免費停車6次，每次最多5天優惠。

入住全球任何飯店連續四晚，享第四晚免費，更有24小時生活管家為卡友貴賓打點精緻生活。為顧及客戶旅遊安全保障，Citi Prestige卡友亦尊享高額旅遊保障，公共運輸工具旅行平安保險最高新台幣5,000萬元、全程旅行平安保險最高1,000萬元保障以及全程旅行平安保險傷害醫療費用最高30萬元。

歡慶Citi Prestige邁入八週年里程碑，花旗銀行更推出本年度最優惠的新戶刷卡禮活動。即日起至2022年10月31日新申辦Citi Prestige信用卡，並於核卡後60天內繳交全額年費且一般消費累積刷滿新臺幣10萬元（含）以上，尊享新戶刷卡禮「新光三越禮券18,000元」（限量800名，若額滿將以15萬點紅利點數替代），花旗財富管理貴賓再享加碼好禮「花旗禮享家3萬點」。

保險 花旗 新台幣

延伸閱讀

國門解封倒數！他問「3年來國旅哪裡進步？」 眾人齊喊1答案

把握機會 悠遊國旅觀光遊樂業三折入園優惠10月7日結束

沃爾瑪、目標百貨促美國議員提案 降低信用卡手續費

要價1.1億的Tecnomar for Lamborghini 63超級遊艇登陸美國

相關新聞

車市熱轉 國產新款買氣旺

漲價效應助威，新車掀搶購潮。國內三大車廠近期陸續發表新車，包括中華車旗下MG、裕日車KICKS、三陽現代國產七人座休旅車...

美西線海運 恐跌破成本價

美西貨櫃運價驚見2字頭，航商陷成本保衛戰。貨櫃海運運價急墜，除了近期近洋線出現「負運價」，中國大陸進入十一長假時序，貨量...

遠東新 獲國際紡織「永續創新獎」

遠東新世紀深耕綠色材料，開發全球首款以回收廢氣再利用技術並結合尼龍六十六原液染色製成的環保科技布料，獲國際紡織聯盟（ＩＴ...

車市供需緊張 明年Q2緩解

全球在通膨壓力下，採購力普遍降低，但車市仍然看旺，業界指出，關鍵在於車輛供應鏈問題仍未解，如車用晶片供應雖已緩解，但並未...

IKEA放棄自營貨櫃海運策略

大型零售業棄船？IKEA開第一槍。根據外電，去年海運供應鏈吃緊時，多數大型零售商為了使其下產品運輸順利，分別以多種形式「...

遠東新獲ITMF永續創新獎

遠東新世紀長期專注於綠色材料研發，所開發的創新環保科技布料「廢氣回收紗」，結合回收廢氣再利用技術以及尼龍66原液染色工藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。