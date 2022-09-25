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中華民國運動彩券經銷商公會 挺蔡其昌支持運動產業

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
中華民國運動彩券經銷商公會數百名會員到蔡其昌總部表達支持。記者宋健生／攝影
中華民國運動彩券經銷商公會數百名會員到蔡其昌總部表達支持。記者宋健生／攝影

中華民國運動彩券經銷商公會今（25）日由理事長何昱奇率領數百名成員，到民進黨台中市長候選人蔡其昌競選總部力挺蔡其昌，並且成立後援總會。蔡其昌承諾若當選市長，要讓台中市體育相關預算增加、運動場所增加，以及增聘專業教練，創造出更多體育界的台灣之光。

何昱奇表示，蔡其昌長久以來力挺體育周邊相關產業，包含選手、教練、健身房等，對於推行運動的努力大家有目共睹，包括中職新增第6隊，主導運動產業發展條例中企業贊助職業球隊的免稅額提高。

蔡其昌強調，公會沒有政治色彩，也沒有政黨偏好，理事長會邀請大家來，是因為他長期觀察蔡其昌，過去他來拜託蔡其昌解決從業人員的疑難雜症，都是因為蔡其昌做得好、挺大家所以才有今天這場盛大的活動。

蔡其昌表示，他長期關心台灣體育，只要能幫忙的，無論是基層選手出國訓練，需要社會資源來幫忙，他和在場的立法委員黃國書、張廖萬堅都會一項項努力解決。

蔡其昌說，他在體育方面的工作斜槓非常多，有中華職棒會長，台中兩支職籃太陽隊及夢想家隊的榮譽領隊，全國角力協會榮譽理事長，台中市壘球委員會主委，全國壘球協會榮譽理事長，企業女子壘球聯賽共同創辦人。

蔡其昌表示，體育可以凝聚台灣人的心，他到東京巨蛋看世界棒球經典賽時非常感動，台灣人對藍綠議題有不同意見，有的媒體說台灣隊，也有的說中華隊，但是其實說的都是同一隊，都代表中華民國。

現場不論喊台灣隊或中華隊，台灣球迷都齊聲喊加油，在體育活動是不分藍綠的，看著國旗、五環旗可以隨著運動選手在世界各地飄揚，讓無數的台灣人非常感動。

蔡其昌說，體育讓社會國家團結，讓台灣人在世界上有尊嚴，體育很花錢，政府經費有限，要拜託企業界贊助，運動產業發展條例26條之2的修法，就是他和立委們共同努力的，讓企業有更多誘因且無後顧之憂地增加對運動的投資，體育要蓬勃發展，運動彩券也才能蓬勃發展，更可以照顧到社會上相對的弱勢者。

蔡其昌 體育

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