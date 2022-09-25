北士科「家居璽玉」公開 規畫少見網球泳池會館

房市928檔期正式登場，北市一級戰區北士科標建案「家居璽玉」對外公開，個案訴求萬坪公園第一排地王，規劃獨棟休閒會館、23米溫水泳池俱樂部，以及36X18米網球場，開價每坪123萬到131萬元，總價7000萬到1億元。

家居璽玉位於文林北路，正對北士科3.29公頃福星公園，基地面積約1139坪，規畫興建地上22層，地下3層，67坪到143坪。

業者表示，北士科是台北市最後一塊重劃區，同時也是繼內湖、南港後台北市最後一塊科技廊道拼圖，隨著新光（1409）人壽T17、T18地上權案，及金仁寶T16案未來落成啟用，將接棒南港、內湖，成為台北首都下一個產業金磚。

目前已有家居、華固（2548）、國泰（2882）、長虹（5534）、潤泰新（9945）、璞園、璞真、宏普達麗等大咖建商插旗北士科，今年928檔期則迎來推案高峰，產品規劃從鎖定天母高資產族群、自營商、企業主的中大坪數、北投士林石牌換屋客群中坪數，到中小坪數首購置產型都有。

其中家居璽玉主要訴求高資產客群，除規畫680坪四季庭園，並有獨幢休閒會館，23米溫水泳池俱樂部、36x 18米網球場、挑高6米藝術門廳、零接觸物管服務、凌空82米星空花園等。