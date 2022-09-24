擁沙鹿之便、享清水之閑 「兆登櫻」搶搭海線發展快車

台中市沙鹿區近年已成建商必爭之地，二所大學超過萬名學生，又近中科、台中工業區以及精密園區，向來是首購的第一首選。在地出身的兆登建設董事長蕭旭翔，對沙鹿瞭若指掌，力邀七期團隊打造新案「兆登櫻」，以二、三房產品切入沙鹿中山商圈需求，社區首創共享套房、個人閱讀書房，公開後立刻成為許多小家庭買房第一首選。

「兆登櫻」今(24)日舉行開幕典禮。值得注意的是，「兆登櫻」8月底進場以來，銷售迅速突破兩成，已購客中有近四分之一為科學園區及產業園區從業人員。

台中房價節節高升，距離七期僅半小時車程的沙鹿，20年前即因大學而擁有成熟商圈，交通方便，除有台灣大道連結市區、往西可通向台中港區，特三號紓解工業區、精密園區交通尖峰流量，而中科西南向聯外道路特五號也即將完工，將更方便中科人轉向沙鹿。

蕭旭翔表示，沙鹿人口逐年增加，餐廳每逢假日人滿為患，加上政府建設與民間投資陸續開展，沙鹿樣貌幾乎一年一變。

為了符合民眾心中的住宅要求，兆登建設特別邀請七期豪宅團隊規劃設計，除室內戶戶邊間，必備大陽台，公設齊全外，一樓更種植櫻花林區，未來社區櫻花盛開時，就能在家自拍、賞櫻。

「兆登櫻」鄰近沙鹿市區中山商圈，步行可到海線最大的鹿峰夜市，此案特別採用強化玻璃氣密鋁窗，讓住戶回家就能享受居家安寧環境；公設部分，除最受民眾喜愛的健身房、瑜伽教室、交誼廳等，另外規劃個人式的閱讀書房，擁有安全獨立的閱讀空間。此外，建案完工後也將擁有二間共享套房，提供住戶親友來訪過夜使用。

負責個案銷售的總經理鄭偉毓表示，沙鹿地理位置佳，介於市區與台中港的中心點，不僅距離產業園區近，驅車至台中港三井Outlet，也只要15分鐘，許多日本知名餐廳在台唯一分店，都聚集在此，並有海線最美書店，因此開幕半年後，遊客依舊絡繹不絕。他說，Outlet二期開幕後，預期國際櫃位將更吸引大批遊客前來。

日常用品則可在中山商圈採購，從家樂福、麥當勞、UNIQLO、星巴克等，國際連鎖品牌幾乎全數報到。鄭偉毓表示，沙鹿房價年年上漲，主因還是人口紅利，而未來仍會繼續看漲。