他靠這套超無聊書賺翻...《大英百科全書》意外催生出超級富豪

如果你想要學習如何成功致富，班頓可能不是模仿的最佳人選。從統計的觀點而言，他那若無其事、從容不迫的態度，很多事情的發展，對他並沒有太大希望。所以，如果哪天你希望成為億萬富豪，看來似乎不要對威廉．班頓他那沉著、平穩、耐心、傳統式的成功路徑，抱持太多期望。不過，班頓經由這種方法成功做到，這表示至少在某些情況下還是可行的。

是什麼點燃他心中那道曙光，還有激情四溢的熱情，最終使他累積了1億美元的財富，到底引爆的導火線從何而來？即使是班頓本人、他的母親，或是他的傳記作家，都無法回答這些問題。我們從這裡穿越富豪名人長廊直到盡頭的同時，都將一直追尋這令人難以捉摸的起因，以及它的蹤跡何在。很有可能我們會得到清楚的結果，或是永遠找不到原因。不過可以肯定的是，搜尋獵捕答案的過程中，絕對會讓人感到精神振奮。

班頓就讀於耶魯大學，並領有獎學金補助，他畢業於1921年。這讓他顯得與眾不同。在我們的富豪名人長廊裡，有四分之三的人沒有大學畢業，甚至有一半的人，連高中都沒有畢業。不過班頓並不是一個特立獨行的人。他接受年長者給年輕小伙子的一般建議：如果你想要成功，就得接受正規教育。

大學畢業後，當時廣告產業以一種含糊的方式，深深吸引著他，後來他選擇在洛德暨湯瑪斯廣告公司（Lord and Thomas）工作，當時每週的薪資是25元。過去他在學校時，很有進取的精神，上班後，他更是一位衝勁十足、充滿熱情的年輕人──不是那種擾亂現有秩序，讓大家討厭的人，而是那種遵從組織結構，優雅工作、不搞破壞，讓自己變得更具有優勢的人。他的這種手段，讓他在學校的小型社會結構裡，總是能夠達到最上層地位；同樣的，在洛德暨湯瑪斯廣告公司裡，他也是用這種曲折盤旋的手法，往高階層晉升。到了1925年，他在公司裡負責管理一群廣告文案編寫人員，有些人的年紀甚至比他大。

他僱用一位剛從耶魯大學畢業的年輕人，查斯特．鮑勒斯（Chester Bowles），後來兩人成為心腹之交。他們一起勾勒夢想，談論要創立他們自己的廣告公司。班頓與鮑勒斯兩人四處探查，希望能捕捉到客戶嚮往的全新廣告公司會是什麼樣貌。

他們創立了一家規模很小的公司，它窄小狹仄的辦公室位於紐約，卻在美國經濟大蕭條的風暴寒冬裡，跌跌撞撞、很勇敢的經營下去。

曾經有一陣子，班頓與鮑勒斯兩人的公司，好像就快要從眾人的眼中消失。不過，兩人使盡全力，讓他們這艘連續遭到猛烈經濟海浪沖擊的小船，還能夠勉強漂浮在經濟大海上。他們主要的作法是，隨時試著推行新奇構想，藉此建立公司良好的信譽──其中一個帶著傻勁的想法，是無線電台廣播能夠像雜誌、報紙那樣，成為有效的廣告媒體。

為了說服潛在客戶，班頓在美國各地遊走，向他們說明，經濟艱困時期的明智作法是要購買更多廣告，而不是減少廣告支出──而且一般的銷售管道，顯然無法探究顧客是如何支配運用他們的金錢，新方法才是可行之道。通用食品公司與一些其他公司，漸漸的轉變立場並接受這個觀點。後來到了1930 年代中期，班頓與鮑勒斯兩人的公司，獲得通用食品公司大約一半、極為龐大的廣告業務量，另外還有其他獲利豐厚的公司，如：高露潔－棕欖公司（Colgate-Palmolive）的廣告業務。

針對這些客戶，班頓與鮑勒斯開始在無線電台推出廣播廣告節目，如：《佛列德．亞倫座談會》（Fred Allen’s Town Hall）、《麥斯威爾歡樂秀》（Maxwell House Show Boat），在他們那個年代很受歡迎。結果正如班頓原先所預期的，在無線電台推行的廣告，對產品促銷有很大的推動力。到了1935 年，由班頓與鮑勒斯兩人成立已經六年的公司獲利情況一直很好，賺得盆滿缽滿，年僅35歲的威廉．班頓已經準備退休了。因此他做了一個決定，與歷年來的富豪迥然不同。他說：「我受夠了。」接著他就辭職了。

班頓積極投入另一項瘋狂的事業，他因為這個意外的錯誤而賺了大錢。

為了幫助朋友，他將5,000美元的資金，投入一家受到經濟衰退影響的小型製鞋公司。十年的時間，他所投資的股權攀升成為12.5萬美元。

他把錢投資在一家名為慕扎克的全新公司（Muzak），這個公司的主要業務是，透過閉合電路，向餐廳、辦公大樓與其他顧客，播放管樂器音樂。

一開始的時候，班頓只想成為擁有公司三分之一股權的股東。既可以掌握他的投資，但又不需要負責每天的行政工作。但是因為其他股東之間出現不和、發生爭吵，最後他成為公司唯一的擁有者，全部投資的金額大約是13萬美元。慕扎克公司的經營後來很成功，而身為並不是很樂意想要賺錢的人，班頓賣掉他所持有的股份時，財富增加大約400萬美元。

隨著時間流逝，整個最重大、偶然又意想不到的好運，就在1940年代的早期出現了。它是讓人難以置信的財富作品，從今日角度而言，它令人驚奇，然而當時並不是如此──它是《大英百科全書》。

這個灰濛濛、歷史久遠的公司最早在蘇格蘭創立，在英國經營兩個世紀以來，營運狀況顯得起伏不定，後來被美國最大的零售百貨公司──西爾斯羅巴克公司（Sears, Roebuck and Company）併購。雖然該公司從兜售百科全書中獲得一些利潤，但是收益情況並不理想，反而開始對這個收購案感到懊悔。百科全書裡資訊過時的情況很嚴重。更不好的情況是，它可能是有史以來最無聊的系列叢書。正如一位百科全書的買家沮喪的說：「它就像是要價100英鎊的安眠藥。」儘管在這時，《大英百科全書》被市場要求應該要有完整的修正版本，但西爾斯羅巴克公司並不想蹚渾水，或投入其他費用，更無意對《大英百科全書》未來潛在的獲利押上賭注。對西爾斯羅巴克公司而言，《大英百科全書》已經不重要，而且是個糟糕透頂的麻煩。

在知道《大英百科全書》的情況後，班頓立即被它吸引。他覺得由芝加哥大學，參與這項一流百科全書的修正計畫是個很不錯的主意。不過有一點和其他人不同，他提出如何讓計畫可以輕鬆完成的實用建議。

既然西爾斯羅巴克公司認為《大英百科全書》是個令人頭痛的問題，那何不把這個問題交給芝加哥大學？如此公司將可以享有稅賦、公共關係雙重利益，並從而獲得如果汁般的甜美成果。西爾斯羅巴克公司覺得這是個很棒的構想。班頓接著再回到芝加哥大學，向學校的董事會成員報告這個計畫。剛開始董事們覺得很高興，但沒多久他們的笑容就消失了。董事們說，沒錯，擁有全世界最知名的百科全書是很好，但是從英文字母A到Z所需要的修正工作費，都需要用到營運資金─而且是大量的資金，這些資金需求，遠遠超出學校所擁有的現金。

經過好幾個月的討論後，在1943年終於完成計畫，班頓從自己口袋裡，拿出10萬美元，做為營運資金。西爾斯羅巴克公司毫無保留將版權捐贈給芝加哥大學後，新的《大英百科全書》公司成立，經過重新組織後成為一家獨立的公司，班頓持有新公司三分之二普通股的股份；剩下的三分之一股份由芝加哥大學持有。經過計算後得到一個複雜的公式，芝加哥大學未來將永遠從這家公司收到收入與權利金，並且將學校的聲望、出版許可交付百科全書，另外將提供聯合各領域的學者群，負責修正百科全書的內容，並且隨時更新。

很多商業界人士認為，芝加哥大學在這筆交易過程中，處於比較有利的地位，而且很難相信，班頓並沒有把它當作是可以賺錢的投資機會。多年來，很多記者都對他提出相同問題，而我在1971年又再次問他一樣的問題。我問班頓，他是否真的覺得《大英百科全書》是要給芝加哥大學的一項禮物，而後來他名下堆疊累積的巨大財富，完全是個意外？他回答：「完全正確。」 《超級富豪定律》。圖／樂金文化提供

《大英百科全書》公司的業務快速成長，讓人感到震驚。從班頓接管公司後，公司的銷售額成長超過50倍，而且支付給芝加哥大學的股利、權利金，將近3,500萬美元。

威廉．班頓，這個對他自己而言，100萬美元的財富似乎就已經足夠的名字，保守估計他的身家總值大約應該有150倍之多。

(本文摘錄自《超級富豪定律》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)