討厭看都是字的工具書嗎？上班族必看...漫畫圖解Excel文書處理術

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采實文化／ 文‧羽毛田睦土

利用尋找與取代功能，瞬間修正錯誤

要從大量的資料找到或取代特定值，就使用「尋找與取代」功能吧。

搜尋工作表的資料

①點選選單的「常用」→「尋找與選取」按鈕，再點選「尋找」

②在「尋找目標」輸入要尋找的值

③選「找下一個」，就會移動到符合尋找條件的儲存格。每按一次，就會往下一個符合條件的值移動

取代工作表的資料

①「尋找及取代」對話框開啟後，點選「取代」索引標籤（快速鍵為Ctrl+H）

②在「尋找目標」欄位輸入要尋找的值，再於「取代成」欄位輸入目標值

③點選「取代」

④符合條件的值會取代為目標值

⑤每點選一次就會取代一個值

*按下「全部取代」就能一口氣取代所有符合條件的值

善用選項

點選「尋找及取代」對話框的「選項」可進一步調整尋找與取代的範圍。

將「搜尋範圍」從「工作表」變更為「活頁簿」，就能尋找與取代整本活頁簿的工作表資料。

「尋找」索引標籤的選項可根據「尋找目標」搜尋公式、值、註解、附註，可視情況設定不同的搜尋目標。

小提醒
《【漫畫圖解】上班族必學Excel文書處理術》。圖／采實文化提供
《【漫畫圖解】上班族必學Excel文書處理術》。圖／采實文化提供

在儲存格輸入公式之後，實際的輸入內容（公式）與顯示的內容（計算結果）是不同的，所以要搜尋計算結果時，要在「搜尋」設定為「內容」，若要搜尋公式，就要設定為「公式」。

以右圖為例，儲存格A1直接輸入了「100」，所以不管搜尋的是「內容」還是「公式」，都會搜尋到這筆資料，但儲存格A2輸入的是「=A1」，所以設定為「公式」是找不到這筆資料的。

(本文摘錄自《【漫畫圖解】上班族必學Excel文書處理術》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)

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