明根落實社會公益 攜手伊甸造銀髮健身俱樂部

運動家具與銀髮健身設備專業研發製造商明根公司，宣布攜手伊甸基金會， 為雲林長輩量身打造尚健康的「銀髮健身俱樂部」，期盼以近在厝邊的健身設施，讓雲林長輩們輕鬆律動，安全的等速訓練全身肌力，能夠健康久久到終老。

長期關懷社會的明根公司，不斷以具體行動落實社會公益，近年來陸續捐贈專業的律動設備給全台20多個醫學機構。

繼捐贈垂直律動機給台中身心障礙日照中心及花蓮縣原住民等弱勢族群後，此次特別攜手伊甸基金會，針對雲林縣二崙鄉「銀髮健身俱樂部」量身規劃，捐贈市價近200萬元，提供適合高齡族群使用的多款全身垂直律動機、律動沙發椅，以及等速肌力訓練設備。

日前由明根公司總經理黃正訓，與雲林副縣長謝淑亞、伊甸副執行長林文賓、台大雲林分院復健科主任兼院務秘書陳信水、居家服務策略聯盟理事長林金立等人共同主持開幕典禮，期盼透過該社區型據點，以近在厝邊的健身設施，讓雲林長輩們輕鬆律動，安全的等速訓練全身肌力，能夠健康久久到終老。

黃正訓指出，近年來疫情改變了人類生活型態，長時間宅在家裡若不運動，不僅會影響身心靈，更會讓健康指數直落。

尤其高齡長輩隨著年齡增長，體能負荷和肌力下降，外出和運動的風險都變高，垂直律動機和養生律動沙發等新型態居家運動設備，可說是幫助長輩安全運動的最佳工具，透過它來進行日常的規律運動，除可促進健康提升生活行動力外，更能讓人看起來年輕有活力。

但並不是會震動的機器都能有利於身體運動，黃正訓提醒，千萬要留意是否有研發專利、實驗室安全驗證、穩定耐用、專家認證，以及產地等資訊，震動的頻率、方向、幅度、穩定度全都至關重要。

明根公司長期致力於運動醫學與復健醫學研究，歷經十多年的研發與臨床驗證，強調百分百在台灣研發製造，是目前市面上唯一具備「定向」、「定頻」、「定速」、「定值」、「定時」及「定波」等六大垂直律動的領導品牌。