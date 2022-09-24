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中台灣農業盛會今開展 五縣市農特產一次滿足

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
2022中台灣農業行銷暨園藝資材博覽會今天在彰化縣溪州公園開幕。記者簡慧珍／攝影
2022中台灣農業行銷暨園藝資材博覽會今天在彰化縣溪州公園開幕。記者簡慧珍／攝影

2022中台灣農業行銷暨園藝資材博覽會今天在彰化縣溪州公園登場，中部五縣市優質農特產品，現代農業科技與食農知識，即日起一連9天在展場裡都找得到、看得到，入園參觀填問卷還能抽獎，有機會騎回Gogoro。

彰化、台中、南投、苗栗及雲林等中台灣五縣市代表，各自拿著農特產品，在溪州公園舞台區共同為活動揭幕，彰化縣長王惠美代表發言，中台灣農業五縣市輪流舉辦這個盛會，彰化縣原本去年主辦，因COVID-19疫情延後，幸好疫情逐漸趨緩，今年得以順利辦理。

王惠美說，中部五縣市為了這場高能見度的行銷博覽會，無不渾身解術，推出各縣市最具代表性且優質的農特產品，讓遊客走一趟就能買到五縣市的農業好物，地主縣彰化絞盡腦汁規畫七大展區，包括極具特色的雅石盆景展、很療育的多肉植物展，和結合生態和環保的食農教育、智慧與循環農業等展覽，呈現現代農業資材及農業科技成果。

五縣市政府農業館由西往東一字排開，依序是品味南投、豐味苗栗、彰化優鮮、尋味台中、雲林良品，王惠美等各縣市代表由西往東帶領眾人參觀，每個展館擠滿人，品嘗南投綠茶和紅茶、苗栗蜂蜜、彰化芭樂和紅龍果、雲林咖啡、台中水梨，除了滿足口腹之欲，彰化館、苗栗館舉辦食農教育遊戲，花的故鄉彰化更不忘設置打卡景點「解憂花台」供民眾拍照留念。

2022中台灣農業行銷暨園藝資材博覽會9月24日到10月2日，好康不間斷，明（25日）畜產嘉年華系列活動的彰化豚肉好食節，千份肉品免費嘗，同時彰化10大金質獎商品及最佳網路人氣獎展售。博覽會期間瓜果隧道、草皮藝術區等布展免費遊玩，彰化縣消防局和北斗警分局也支援小小Cosplay區，給親子開心難忘的遊玩回憶。

2022中台灣農業行銷暨園藝資材博覽會今天開幕，縣長王惠美和中部五縣市代表參觀南投縣農業館。記者簡慧珍／攝影
2022中台灣農業行銷暨園藝資材博覽會今天開幕，縣長王惠美和中部五縣市代表參觀南投縣農業館。記者簡慧珍／攝影

農業 食農教育

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