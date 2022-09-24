台日雙開國門DoMo逆勢抗漲搶客 住宿3,300買一送一

疫情三年終於解封開放國門，旅遊業者無不積極準備迎接春天的到來，DoMo集團為慶祝10/13起，0+7正式上路，日本宣布10/11日起也開放自由行，加上DoMo集團將於9/26正式登錄證券櫃檯買賣中心創櫃板股票代號7622，可謂三喜臨門，為此特地推出「三喜臨門3300買一送一方案」，自10/11日至11月底，周一至周四入住日本DOMO HOTEL以及DoMo民宿，標準雙人房每晚僅收3,300元並加贈一晚住宿。

國門開放在即，不少民眾已經開始規劃行程，不過，目前由於供給大於需求，日本機票已經漲了3-4成，預估春節漲幅也有五成以上，預估這一波因為開放初期的報複性旅遊需求票價上漲會持續到年底，旅客的旅行成本大幅增加，DoMo集團為在日台資旅遊集團，為回饋台灣旅客常年支持，特針對台灣市場推出「三喜臨門3300買一送一方案」。

DoMo集團董事長李奇嶽表示，在台灣與日本雙雙國境開放時，許多航空公司與旅館紛紛漲價，為了回饋台灣鄉親，逆勢操作，特地推出台灣人限定抗漲優惠方案，優惠方案於9月26日開始接受預訂，這一天也是集團重要里程碑，正式登錄證券櫃檯買賣中心創櫃板，優惠到11月底，詳細訂房規則將在9月26日臉書公布並開始接受報名。