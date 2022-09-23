海外回溫加流感疫苗出貨 東洋今年營收估增5至10%

東洋（4105）今（23）日下午召開法說會。總經理侯靜蘭表示，今年海外營收占比上看6%，未來將持續布局智慧醫療並拓展海外市場；另，隨著與國際藥廠合作的困難學名藥臨床試驗進展順利，今年底前將取得兩張藥證，還可認列100至200萬美元里程碑金。

至於流感疫苗部分，侯靜蘭指出，專家警告今年恐邁入A型流感高峰，在雙疫（流感、新冠）威脅夾擊下，將帶動流感出貨量，目前自費流感疫苗預購量不錯，初估今年將出貨約130萬劑，包含公費疫苗113萬劑、自費20多萬劑，並在10、11月出貨，今年流感疫苗營收貢獻約2.6億元，逾半數可望於10月入帳。

此外，細胞流感疫苗已獲得食藥署批准擴大適應症至6個月大以上嬰幼兒，預計明年上半年將再取得含佐劑的流感疫苗藥證，可適用於65歲以上的族群，流感疫苗營收可望穩定成長。

在授權代理藥品東洋也有進展，侯靜蘭表示，今年在韓國引進軟組織肉瘤用藥，目前銷量狀況不錯；膽道癌用藥今年在台上市；麻醉藥今年底會先取的檢查鎮靜的藥證、明年會再拿到全身麻醉的藥證。今年國內營收目標成長5至10%。

至於新藥與困難學名藥等開發進度方面，侯靜蘭指出，與歐洲藥廠合作治療卵巢癌的微脂體、困難學名藥Pegylipo，目前臨床試驗進展順利，已取得兩階段里程碑金；困難學名藥抗黴藥Lipo-AB有機會年底前取得藥證。又，多發性骨髓瘤學名藥明年有望取證，2024、2025年分別會拿到泰國與馬來西亞藥證。

東洋海外市場以越南、泰國、菲律賓東南亞國家為主，侯靜蘭表示，去年受到疫情影響、營運降溫，海外營收占比也降至4%左右，不過隨著疫情趨緩，業績開始回溫，今年海外營收比重可望提升至5至6%的水準。