德翔雅加達輪 今舉行交船視訊典禮

德翔海運1,900TEU全貨櫃船「德翔雅加達」輪 (TS JAKARTA) ，2022年9月23日於中船黃埔文沖船廠交付，並於同日舉行命名典禮。

因應防疫考量，本次新船命名典禮，德翔海運台北總部採線上參與方式進行。典禮現場很榮幸邀請到 越秀區港澳政協委員 成琳 女士擔任命名人，主持新船命名剪纜儀式，亦有中船黃埔文冲船舶有限公司 總工程師 李東 先生、中國船舶工業貿易公司 船海業務一部 鄭民勝 副總經理、日本海事協會 廣州分公司 王培誠 總經理 等嘉賓共襄盛舉，一同為「德翔雅加達」輪獻上順風滿載的祝福。

「德翔雅加達」輪是Bangkok-Max型全貨櫃船，船舶總長172公尺，寬27.5公尺，型深14.6公尺，設計航速18.5節，載重噸24,000噸，也是繼「德翔名古屋」輪、「德翔廈門」輪、「德翔天津」輪後，第4艘由黃埔文沖船廠為德翔海運建造的1,900TEU全貨櫃船。此1,900TEU系列船舶，搭載脫硫設備，符合IMO全球限制硫排放標準，滿足綠色環保，更符合船級社的各項最新規則，除了大幅提升設計載重量與貨物裝載能力，也有油耗低、因應裝卸頻繁的經濟性能優勢，兼顧東南亞區域運輸以及歐美亞非航線需求，更具備市場適應性。

德翔海運近期也將JTK2 Service (JAPAN-TAIWAN-HONG KONG SERVICE II) 延伸掛靠越南海防，為日本、台灣、香港客戶提供直達越南海防的航班，以及提供越南客戶直達日本五大主港的快速航班。「德超」輪 (HYPERION) 將於2022年10月11日抵達海防，開始JTK2 Service延伸海防掛靠後的首班航次。該航線提供往返航程21天的每週班服務，航線掛靠港口依序為：東京 – 橫濱 – 名古屋 – 大阪 – 神戶 – 基隆 – 台中 – 高雄 – 香港 – 南沙 – 蛇口 – 海防 – 蛇口 – 香港 – 東京。

除了JTK2航線的延伸，為了滿足即將來臨的X’mas, New Year旺季需求, 自2022年9月起，德翔海運NZE Service (NEW ZEALAND EXPRESS Service) 已從雙周班升級為週班服務，確保更能穩定滿足遠東客戶直靠紐西蘭三港的需求，NZE航線掛靠港口依序為：寧波 – 青島 – 上海 – 香港 – 南沙 – 蛇口 – 奧克蘭 (Auckland) – 陶朗加 (Tauranga) – 利特爾頓 (Lyttelton) – 寧波，搭配目前遠東 – 澳洲的三條週班航線 – CAT、CA2、CA3，德翔海運持續深化並延展亞洲與大洋洲間的貿易連結，提供給客戶中國往返澳洲、紐西蘭更完善的運輸選擇。

德翔海運目前經營航線達46條，營運船隊共有52艘，自有船舶艘數達30艘。2022第四季度尚有2艘新船交付，2023年有14艘新船將交付，2024年則有6艘新船將交付，自有船舶艘數將達52艘。德翔海運Sailing along your needs，未來德翔將持續為我們的客戶帶來更具優勢的服務。